Tradición, identidad y folclor en el gran desfile departamental del Cacao y el Café en Gigante, Huila

Con el alma llena de alegría y orgullo cultural, el municipio de Gigante vivió una jornada de tradición y sentido pertenencia durante el desfile folclórico departamental, una de las actividades más esperadas del Reinado Departamental del Cacao y el Café, que contó con una masiva participación de propios y visitantes.

Las calles se vistieron de fiesta con las carrozas alegóricas que rindieron homenaje a los monumentos y símbolos que narran la historia y el espíritu giganteño: el Monumento a Matambo, la Iglesia San Antonio, el Páramo de Miraflores, la Guitarra, la Panela, la Ceiba de la Libertad, el Monumento a Mirthayú, las Festividades de San Padrinas en Potrerillos, y el Monumento al Café. Cada carroza, elaborada con esmero artesanal, fue un recorrido visual por la identidad cultural y la memoria del pueblo.

Los municipios que participan del reinado departamental son Aipe, Campoalegre, Colonia Opita en Bogotá, Garzón, Gigante, Guadalupe, La Plata, Neiva, San Agustín, Santa María y Suaza, cada uno con sus hermosas candidatas, desfilaron entre aplausos, llevando consigo el encanto, la gracia y el orgullo de sus municipios.

El público, ubicado a lo largo de la ruta, disfrutó del paso de las comparsas de danzas nacionales y locales, que con ritmos de sanjuanero, bambuco y rajaleña pusieron a latir el corazón del Huila. Cada presentación fue un tributo a la diversidad artística y a la pasión por la cultura opita.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la gran cabalgata departamental, que reunió a más de 900 equinos, de diferentes pesebreras de Neiva, Palermo, Rivera, La Ulloa, Campoalegre, Hobo, Algéciras, Garzón, Pital, Agrado, La plata, Nátaga, Paicol, Tarqui, Altamira, Guadalupe y Florencia; una muestra majestuosa de la cultura caballista y de la riqueza equina del territorio.

La velada de elección y coronación se realizará la noche de este domingo en el parque principal, sobre la tarima cultural, donde el arte, la belleza y la tradición se darán cita para cerrar con broche de oro estas festividades.