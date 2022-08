Todo lo que tienes que saber sobre el jackpot

Un jackpot (conocido también como bote) es el premio mayor que una máquina tragamonedas puede entregarte, sea en un casino físico o virtual, por lo tanto es una especie de “premio gordo”.

Este premio, sin embargo, se va acumulando de manera escalonada dentro de los tragamonedas, o slot machines (en inglés). Así, mientras más juegos haya sin un ganador, el jackpot será más grande. Son “pozos” con premios en común cuyo aumento depende de las apuestas que se generen en esa máquina. Estos premios no se encuentran en todas las máquinas y no siempre tienen números tan elevados, por eso, es esencial que a la hora de jugar te fijes bien si la máquina posee jackpot o acumulado ya que también te ayudará a saber si influye una apuesta máxima o si no es necesario apostar tanto.

Hay quienes afirman que las probabilidades de ganar un acumulado alto son menos que cuando el acumulado no tiene tantas cifras o, por ejemplo, un tragamonedas con el jackpot fijo, éstos, tienen más probabilidades de hacerte ganar pero por supuesto que con una ganancia menor. Otros también afirman que a la hora de jugar y llevarse un jackpot es necesario que te fijes si el acumulado se ganó relativamente hace poco.

Sin embargo, para ganarlo debes tener en cuenta: