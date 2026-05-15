Todo listo para la Cabalgata de la UCC en Neiva

Con este permiso, la Universidad tendrá todo listo para realizar este tradicional evento que integrará tradición, cultura y bienestar equino. El recorrido iniciará en la Glorieta de la Madre Tierra y finalizará en el sector El Tizón, bajo condiciones de seguridad y logística previamente establecidas.

De acuerdo con la organización, desde el mes de marzo se han gestionado los permisos con entidades como la Alcaldía, ICA, Defensa Civil y Policía Nacional, junto con el apoyo de Ahcaballo y las empresas patrocinadoras que integran el sector caballista, con el propósito de garantizar una cabalgata responsable y ordenada.

El evento también incluirá expresiones del folclor huilense, como música tradicional, danzas y comparsas estudiantiles, y contará con medidas para el bienestar animal, entre ellas puntos de atención veterinaria, estaciones de hidratación y acompañamiento logístico durante el recorrido.

La organización del evento, al igual que en años anteriores, exigirá que los participantes cuenten con la vacuna contra la fiebre amarilla, y se realizará la fumigación del recorrido como medida preventiva frente al dengue.

Asimismo, se ha previsto el cierre de fronteras hasta las 3:30 p.m. para el ingreso de vehículos con equinos, lo que permitirá un flujo organizado hacia la ciudad.