Tiendanube revela 5 tips para comprar online de forma segura en la previa a Navidad

En plena temporada navideña, las compras digitales alcanzan uno de sus picos más altos y, con ello, también la necesidad de reforzar la seguridad al momento de resolver las compras de fin de año. Ante el crecimiento del comercio electrónico y el uso masivo de métodos de pago digitales, los consumidores deben fortalecer sus hábitos de prevención para evitar caer en plataformas fraudulentas.

El más reciente informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) evidencia que, pese a los desafíos económicos, el comercio digital en Colombia sigue una tendencia positiva. Entre abril y junio de 2025, las ventas online alcanzaron los $26,9 billones, un crecimiento del 3% frente al mismo trimestre de 2024. Aunque se registró una leve caída del 1,2% frente al primer trimestre del año, el comportamiento mensual mostró estabilidad: abril creció 1,2%, mayo 5,5% y junio 2,3%, reflejando la resiliencia del ecosistema digital en el país.

Ante este panorama, Tiendanube, plataforma líder en comercio electrónico para emprendedores, presenta una guía práctica con recomendaciones clave para ayudar a los compradores a evitar fraudes durante la temporada navideña, reforzando la importancia de realizar compras en plataformas seguras y con procesos verificados.

Proteger la información financiera: evitar compartir datos de tarjetas de crédito o débito por correo electrónico o servicios de mensajería. Utilizar solo pasarelas de pago certificadas, que manejan protocolos de encriptación y seguridad. Realizar pagos exclusivamente desde dispositivos personales: Los dispositivos compartidos o las redes Wi-Fi públicas (aeropuertos, cafeterías) presentan más riesgos en términos de malware y son más vulnerables a ataques. Utilizar la conexión de datos móviles o una red privada segura garantiza el cifrado y la protección de la información sensible durante el proceso de pago. Verificar la seguridad de las plataformas de compra: La presencia de «https://» y el símbolo del candado en la barra de direcciones indican que el sitio web posee un certificado SSL (Secure Sockets Layer), lo que establece una conexión segura y confiable entre el navegador del usuario y el servidor de la tienda. Los sitios que carecen de este protocolo presentan más riesgos al ingresar información de pago. Evitar enlaces sospechosos: El phishing se intensifica en temporadas altas, buscando engañar al consumidor para que revele credenciales o datos financieros. Para verificar la autenticidad de una oferta, el consumidor debe acceder directamente a la tienda oficial (digitando la URL), sin hacer clic en enlaces no solicitados. Priorizar compras a través de plataformas seguras como Tiendanube: el uso de ecosistemas verificados reduce la exposición a fraudes y facilita la trazabilidad de cada transacción. Las plataformas verificadas están diseñadas con altos estándares de seguridad y cumplen con las regulaciones de protección de datos. Esto no solo brinda una experiencia de compra confiable, sino que también facilita la gestión de cualquier incidencia.

“En temporada navideña aumenta el volumen de compras y por eso es fundamental que los consumidores cuenten con información clara y herramientas prácticas para comprar de forma segura. Desde Tiendanube promovemos el uso de plataformas confiables y el fortalecimiento de hábitos digitales responsables, que protejan tanto la experiencia de compra como el bolsillo de los colombianos.” afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

En un escenario donde el comercio digital crece con fuerza durante la temporada navideña, la prevención se convierte en una tarea indispensable para proteger las finanzas y la información personal. Con prácticas de compra más conscientes y una mayor atención a las señales de alerta, los colombianos pueden disfrutar de la comodidad de las compras en línea sin exponerse a riesgos innecesarios. La seguridad digital, más que una recomendación, es hoy una responsabilidad compartida entre consumidores, comercios y plataformas tecnológicas.