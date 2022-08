Tener más citas y sexo casual podría ayudar a aliviar la tusa, según expertos de la app Ashley Madison

Los miembros de Ashley Madison revelan el impacto positivo de tener sexo casual para afrontar una tusa

Cuando una relación se acaba, en especial si ésta ha sido de larga duración, se suele percibir una sensación de duelo al perder a la persona amada y por lo tanto, es común que las personas se tomen un tiempo para reflexionar y sanar. Sin embargo, tener sexo casual y citas con otras personas durante este duelo puede aumentar la autoestima y, de paso, se puede divertir en el proceso. Por esta razón, con motivo del día mundial del mal de amores, Ashley Madison, el sitio de citas para casados líder en el mundo,[1] ha descubierto las grandes ventajas de tener aventuras, especialmente cuando se tiene el corazón roto.

Según los usuarios de Ashley Madison[2], el 84% considera que tener sexo casual, es una forma de autocuidado y de amor propio, vital para una salud mental saludable. De la misma forma, Lara Castro psicóloga-sexóloga, coordinadora del grupo de trabajo Sexualidad y Pareja del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y directora de Placer ConSentido, afirma que salir en citas, conocer gente y tener sexo tiene un gran componente de seguridad y confianza en las personas.

En este sentido, la psicóloga Lynne Cooper de la Universidad de Missouri en Estados Unidos, realizó un estudio sobre motivación y conducta tras una ruptura sentimental con una muestra de 170 estudiantes que acababan de finalizar una relación amorosa duradera. En este se encontró que un 35% había recurrido al sexo como estrategia para combatir la tristeza y olvidar a su expareja; y un 25% de este grupo había utilizado el sexo como venganza hacia su antigua pareja. Lo anterior sugiere que el sexo casual y sin compromisos emocionales puede tener una función terapéutica a la hora, no de olvidar un amor como tal, pero sí de pasar esa fase de la forma más llevadera posible.

¿Cómo el hecho de compartir con diferentes personas puede tener un buen impacto en la salud mental para sobrevivir a la tusa?

En primer lugar, cabe explicar que la expresión coloquial ‘Tusa’ es una palabra colombiana que se usa cuando una persona está despechada y no puede superar a su ex pareja. Por eso, cuando alguien dice que se está “entusada” es que no puede dejar atrás a ese ex. Sin embargo, la psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, Tatiana Colón explica que este sí es un fenómeno psicológico que afecta la salud mental:

«La ‘tusa’ es una reacción emocional frente a la pérdida que supone la ruptura de pareja. Como cualquier pérdida la persona experimenta una sensación de duelo, de tristeza y hasta de autor reproches. Estos sentimientos se pueden reflejar en algunos síntomas físicos que comprometen el apetito, el patrón de sueño y la falta de energía”.

De acuerdo a una reciente encuesta[1] de Ashley Madison, Christoph Kraemer, Director Ejecutivo para Latinoamérica de la compañía, explica que, “las experiencias de nuestros miembros al salir y conocer a varias personas muestra un impacto positivo, como el aumento de la confianza, la mejora de la vida sexual y el estado de ánimo. Los miembros también dicen que tener parejas secundarias ha satisfecho necesidades que antes no estaban cubiertas».

El retomar actividad sexual con una o varias personas, al estar “entusado” puede acarrear culpas por no distinguir si es demasiado pronto para empezar con alguien más. Y a pesar de que se habla de respetar los tiempos después de terminar con una pareja, la verdad es que cada persona vive el duelo de distintas maneras y se usan distintas estrategias para distraer o superar el dolor. De hecho, el 68% de las mujeres en Ashley Madison no se sienten culpables por estar con alguien que no sea su pareja principal[2].

“En la tusa hay personas que se encierran en casa y no quieren saber de nada ni de nadie y hay otras, que por el contrario, aunque estén con el alma rota. prefieren optar por salir con amigos e incluso salir a conocer distintas personas. Y las dos tácticas son igual de legítimas, sólo hay que evitar caer en conductas victimistas o perjudiciales para uno mismo o los demás”, dice Silvia Pastells, psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de pareja del Institut Clinic de Sexología de Barcelona.

Salir y conocer a nuevas personas siempre ha sido una buena opción para salir de cualquier tipo de tristeza, en el caso de estar “entusado”, este es un método al cual se puede acudir para distraerse del dolor y pasar un rato agradable.

[1] Basado en una encuesta realizada a 3.295 miembros de Ashley Madison entre el 19 de abril de 2022 y el 26 de abril de 2022.

[2] Basado en una encuesta realizada a 2.066 miembros de Ashley Madison entre el 25 de julio de 2019 y el 12 de septiembre de 2019.

