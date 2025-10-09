Taxis Púrpura: una apuesta por la seguridad y la prevención de violencias en Neiva

Con el propósito de fortalecer los espacios seguros y prevenir la violencia basada en género, la Alcaldía de Neiva, fortalece la estrategia Taxis Púrpura, una iniciativa que vincula al gremio de conductores como aliados en la protección de los derechos de las mujeres.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, continúa implementando acciones para garantizar espacios seguros en la ciudad. En esta oportunidad, se identificaron nuevamente los “Taxis Púrpura”, una iniciativa que involucra al gremio de conductores en la prevención de la violencia basada en género.

En el marco de la convocatoria, diferentes empresas de transporte público se sumaron al proceso, permitiendo que 31 personas, entre hombres y mujeres conductores de taxi, participaran en jornadas de capacitación sobre la Ruta de Atención. Durante las sesiones, se brindó orientación sobre cómo actuar y activar los mecanismos institucionales en caso de presenciar o conocer una situación de violencia, a través de un código.

La estrategia tiene como propósito fortalecer el compromiso ciudadano con la seguridad y el respeto, promoviendo la corresponsabilidad social frente a la prevención de las violencias.

Asimismo, los vehículos vinculados fueron identificados con microperforados alusivos a la campaña, y sus conductores recibieron camibusos, gorras, termos y manillas distintivas como símbolo de su participación y respaldo a esta iniciativa.