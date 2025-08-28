Superintendencia de Industria y Comercio, concede el registro de la marca «Origen Huila – más allá», al Departamento del Huila

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revocó la decisión que negaba el registro de la marca “Origen Huila – más allá”, y concedió oficialmente su inscripción a nombre del Departamento del Huila para distinguir productos y servicios.

Con esta decisión, la Gobernación del Huila logra consolidar una herramienta jurídica y de posicionamiento para promover la identidad regional a través de productos y servicios como:

• Clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

• Clase 35: publicidad, gestión de negocios, administración comercial y ferias de comercio.

• Clase 41: educación, formación, actividades culturales, deportivas, charlas y talleres.

• Clase 42: servicios científicos, tecnológicos, investigación y desarrollo de software y plataformas digitales.

• Clase 43: restauración, hospedaje temporal e información gastronómica.

“El departamento del Huila venía en el proceso del registro de la marca “Origen Huila” ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 9 de marzo de 2024 fue negado, a este gobierno departamental “Por un Huila Grande” le correspondió presentar la debida apelación. Con fecha del 20 de agosto de 2025 hemos sido notificados por parte de la Superintendencia de que se ha procedido a registrar la marca Origen Huila para el departamento del Huila”, explicó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Jorge Andrés Gechem Artunduaga.

La Delegatura para la Propiedad Industrial concluyó que la marca “Origen Huila – más allá” cuenta con elementos distintivos propios, en especial la expresión Huila y el diseño gráfico que la acompaña, los cuales la diferencian de otras marcas previamente registradas. Asimismo, determinó que no existe riesgo de confusión o asociación para los consumidores.

La concesión de este registro fortalece la estrategia de promoción del Huila como territorio de origen, autenticidad y proyección internacional, brindando respaldo legal a los productos y servicios que representan la riqueza cultural, gastronómica, científica y turística del departamento.

Este es un logro del gobierno Huila Grande en materia de promoción de nuestros productos ante el mundo.

La marca tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que quedó en firme la resolución.