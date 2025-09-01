Sueño hecho realidad: Estudiantes de zona rural de Timaná, estrenan colegio

Hasta la vereda Camenzo, en zona rural del municipio de Timaná, llegó el Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, para hacer la entrega oficial de la Institución Educativa El Tejar. Sonrisas y gratitud, generó la materialización de esta anhelada obra.

Niños y niñas de la vereda Camenzo ubicada en el municipio de Timaná, disfrutarán desde mañana, de modernas y cómodas instalaciones en la institución educativa El Tejar. El proyecto hoy es una realidad gracias al compromiso del Gobierno por un Huila Grande, en cabeza del gobernador, Rodrigo Villalba quien llegó a la zona para hacer entrega oficial del nuevo plantel a la comunidad.

“Como Gobernador del Huila me complace mucho estar en Timaná entregando una obra muy importante. Toda la reconstrucción de esta institución educativa de El Tejar, aquí en Camenzo. De verdad que va a beneficiar a una comunidad educativa inmensa y aquí gracias al liderazgo local, gracias a la disposición del Gobierno Departamental, hicimos una inversión de más de $1.300 millones, y hoy van a disfrutar de instalaciones cómodas”, agregó Rodrigo Villalba Mosquera.

La Institución Educativa El Tejar se construyó con recursos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y tuvo un valor $1.325 millones. Allí se construyeron dos aulas, restaurante y el comedor, una batería sanitaria, un parque infantil, un sistema séptico y el cerramiento, infraestructura de calidad que permitirá que los 48 estudiantes beneficiarios, puedan estar seguros durante su formación académica.

“Hoy quiero darle gracias al señor Gobernador en nombre de todos mis compañeros y compañeras, docentes y comunidad en general. Antes nuestra escuela estaba en un lugar donde había mucho peligro, cuando llovía teníamos miedo y a veces no podíamos ir a clases. Ahora, gracias a usted y a todas las personas que lo hicieron posible, tenemos una escuela nueva, bonita y segura. Aquí podemos estudiar tranquilos, jugar sin miedo y soñar con un futuro mejor. Gracias por pensar en nosotros, por cuidar nuestra vida y por la oportunidad de aprender en un lugar digno”, expresó Juan José Fagua Méndez, representante de los estudiantes de la sede El Tejar.

Dicho plantel educativo fue construido cumpliendo con el decreto departamental No. 059 de 2022, toda vez que la anterior sede, representaba un peligro para los estudiantes y se encontraba ubicada en zona declarada en situación de desastre o calamidad pública.

Gracias a la alianza estratégica entre la administración de Timaná quien dispuso del predio y a la Gobernación del Huila, desde este lunes los estudiantes harán uso de su nueva escuela.