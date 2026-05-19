Startups peruanas ganan espacio estratégico en un mercado regional más exigente

En 2025, el ecosistema startup latinoamericano muestra un entorno de inversión activo pero más exigente: USD 4,126 millones en 681 rondas, donde Brasil y México concentran cerca del 80 %.

La LAVCA advierte mayor selectividad con foco en tracción, eficiencia y rentabilidad.

En este escenario, donde el acceso a capital es más competitivo y los inversionistas elevan sus criterios, la visibilidad y la articulación se convierten en factores clave para el crecimiento de las startups. Bajo esa lógica, el evento organizado por Ecosistema Startup Peruano se posiciona como una plataforma estratégica que conecta emprendimientos con actores relevantes del ecosistema.

Más que una premiación tradicional, es una plataforma que visibiliza al ecosistema emprendedor y destaca a startups, fondos, incubadoras, aceleradoras, corporativos y sector público. Esta edición cuenta con el respaldo de StartupUPC, Campus Romero, Eureka (UPN), Ikonic y Prenseable, fortaleciendo la conexión entre talento, conocimiento y oportunidades de crecimiento.

“El ecosistema latinoamericano está en una etapa de madurez. Ya no se trata solo de crecer rápido, sino de construir empresas sólidas, con gobierno corporativo, indicadores claros y capacidad real de expansión regional. Nuestro rol es acercar a las startups peruanas a esa conversación”, señala Elva Flores, CEO de Ecosistema Startup Peruano.

El formato,que reúne más de 100 jurados y obtuvo más de 7000 votos, está diseñado para facilitar networking de alto valor y generación de sinergias reales. En un mercado donde el capital es más selectivo, la visibilidad frente a actores estratégicos puede convertirse en un punto de inflexión para startups en etapa temprana o en proceso de escalamiento. Incluso la sola nominación permite que emprendimientos emergentes entren en el radar de inversionistas y aliados potenciales.

“Hoy la visibilidad no es solo exposición mediática; es acceso. Acceso a conversaciones que no siempre están abiertas, a mentorías especializadas y a oportunidades de coinversión. Cuando logramos que más actores se sienten en la misma mesa, reducimos las barreras que suelen frenar el crecimiento”, agrega Flores.

La estructura del evento pone el foco en startups, talento emprendedor y actores que dinamizan el ecosistema. “El crecimiento de un ecosistema no depende únicamente del capital, sino de la articulación. Al fortalecer a incubadoras, aceleradoras y comunidades, consolidamos la base de las futuras scaleups del país”, afirma la directora.

Según el Global Entrepreneurship Monitor, América Latina lidera en emprendimiento temprano, pero enfrenta brechas para escalar. En ese contexto, fortalecer la conexión entre capital y oportunidades es clave para competir a nivel regional.

“Si queremos que más startups peruanas levanten capital y compitan a nivel regional, necesitamos generar confianza en el mercado. Y esta se construye con métricas claras, transparencia y conexiones estratégicas sostenidas en el tiempo”, concluye Flores.