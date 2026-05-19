Más de $8 millones de dólares en microcréditos llegaran a madres microempresarias de Colombia en este 2026

En el marco del mes en el que se conmemora el Día de la Madre, el rol de las mujeres como motor económico cobra aún más importancia. Actualmente, cerca del 46% de los hogares en Colombia tienen jefatura femenina, lo que equivale a más de 8,5 millones de mujeres, muchas de ellas son mamás que sostienen económicamente a sus familias, según los más recientes datos del DANE. Pero no solo sostienen sus hogares, sino que también lideran negocios y dinamizan la economía a través del emprendimiento.

De acuerdo con un análisis de FGA Fondo de Garantías con datos de TransUnion, las mujeres en 2025 en el mercado de crédito y microcrédito concentraron el 60% de participación frente al 40% de los hombres. Este crecimiento, lo que refleja es una mayor confianza de las emprendedoras en el sistema financiero formal.

Bajo este escenario, la fintech Plurall para este 2026, proyecta desembolsar alrededor de $15 millones de dólares en microcréditos, de los cuales cerca de $8,2 millones llegarían a madres emprendedoras, manteniendo su participación mayoritaria. Dado que durante 2025, otorgó 1.270 nuevos créditos destinados a mujeres emprendedoras por más de $2,1 millones de dólares, capital que fue utilizado para movilizar sus negocios y llevar más ingresos a sus familias.

Además, 381 mujeres renovaron o ampliaron sus créditos, movilizando alrededor de 740 mil dólares, lo que demuestra continuidad y fortalecimiento en sus negocios, como también de un excelente comportamiento en pagos. Recordemos que las renovaciones sólo se les otorgan a los clientes que no presentan mora, característica que es muy relevante en el segmento femenino. En total, la fintech ha beneficiado a más de 2.323 emprendedoras, con desembolsos históricos que superan los $10.233 millones de pesos, entregando en promedio a cada mujer emprendedora $4.400.000.

“La mujer colombiana no solo paga mejor (manteniendo indicadores de mora más bajos que los hombres), sino que reinvierte hasta el 90% de sus ingresos en su familia y comunidad. Para nosotros, apoyarlas no es solo una cuestión de equidad, es la estrategia de crecimiento más inteligente que Colombia puede tener. El mensaje es claro: en 2026 el crédito tiene rostro femenino y el futuro de la economía será cada vez más inclusivo, digital y liderado por mujeres «, comentó Federico Gómez, CEO y cofundador de Plurall.

Así mismo, señala Gómez, para una madre emprendedora, el acceso a un cupo de crédito significa la posibilidad de abastecer su tienda, mejorar su taller de confección o digitalizar su pequeño restaurante mientras cuida de los suyos. “Entendemos que detrás de cada solicitud de crédito hay una historia de resiliencia. Las madres no buscan una deuda, buscan una oportunidad para transformar el futuro de sus hijos», afirmó el vocero.

Sin embargo, a pesar de este avance, aún persiste en el sector financiero una brecha estructural en el monto promedio solicitado y aprobado: los hombres reciben tickets de crédito entre un 15% y 20% más altos que las mujeres para perfiles de riesgo similares, lo que limita la capacidad de crecimiento de muchos negocios liderados por ellas. Esta diferencia responde a factores estructurales como:

La concentración femenina en sectores que requieren menores niveles de inversión inicial como el comercio minorista.

La carga de cuidado no remunerada (labores domésticas), que limita la escala de crecimiento proyectada.

Sesgos históricos en la evaluación crediticia, ya que el sistema ha percibido al emprendimiento femenino como un “sustento del hogar” más que como una “empresa de alto crecimiento”, afectando así los modelos de scoring.

Finalmente, Gómez agrega que aún con ese contexto, el perfil de la mujer emprendedora sigue evolucionando. Hoy es más joven, más digital y más enfocada en hacer crecer su negocio: cada vez más mujeres entre los 25 y 35 años acceden al crédito no solo por necesidad, sino como una oportunidad de expansión. La digitalización ha sido clave en este cambio, permitiendo que el acceso al crédito sea más ágil y compatible con sus dinámicas productivas. Además, aunque la ruralidad sigue siendo relevante con cerca del 26% de participación, cada vez más emprendedoras en entornos urbano-digital adoptan soluciones tecnológicas y muestran mayor disposición a la formalización tributaria si esta viene acompañada de beneficios financieros claros.