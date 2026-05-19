Barranquilla se prepara para recibir el hackatón de inteligencia artificial más grande del Caribe colombiano

La capital del Atlántico albergará el Barranqui-IA 2026, el cual espera reunir a más de 450 participantes de todo el país para construir soluciones con IA y competir por más de $20 millones de pesos en premios.

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los principales polos tecnológicos emergentes de Colombia. Del 22 al 24 de mayo de 2026, la ciudad será sede de la tercera edición de Barranqui-IA, el hackatón de inteligencia artificial más grande del Caribe colombiano, una iniciativa liderada por el centro de innovación Costa Digital de Fundación Código Abierto, Caribe Ventures y Google Developer Groups Barranquilla.

El evento se llevará a cabo en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, se espera que asistan más de 450 diseñadores, desarrolladores, emprendedores, estudiantes y aficionados a la tecnología de todo el país para crear prototipos funcionales basados en inteligencia artificial durante un período continuo de 48 horas.

Aparte de la competencia principal, los asistentes tendrán la posibilidad de participar en talleres gratuitos “Build with AI”, impulsados por Google, que estarán disponibles para la comunidad y contarán con la colaboración de ocho talleristas expertos en tecnologías de inteligencia artificial.

De acuerdo con Anuar Harb, Director y cofundador del centro de innovación Costa Digital de Fundación Código Abierto. “Con este evento buscamos conectar talento con capital local, reuniendo a aliados como Google, Serfinanza, la Universidad Libre y la Alcaldía de Barranquilla, en una apuesta conjunta por la innovación regional. Con tres ediciones consecutivas, Barranqui-IA fortalece además la narrativa de que el Caribe colombiano ya se está posicionando como un actor relevante dentro del ecosistema tecnológico del país”.

De esa forma, la edición de este 2026 entregará más de $20 millones de pesos los cuales serán otorgados en premios, y tendrá cuatro ejes temáticos que se concentran en desafíos importantes para Colombia, abarcando áreas como la logística, las finanzas y la salud. Además, contará con una categoría de innovación abierta a propuestas que puedan ser implementadas en cualquier sector.

Igualmente el evento, incluirá zonas para conectar con inversores, hacer networking y recibir mentoría, lo cual permitirá que algunos de los proyectos en participación puedan seguir más adelante con procesos de aceleración dirigidos por Caribe Ventures.

“Espacios como Barranqui-IA son fundamentales porque permiten evidenciar, con resultados concretos, que el Caribe colombiano ya tiene un ecosistema tecnológico robusto, articulado y con capacidad de liderazgo nacional, cómo también permite enfatizar que la región se está consolidando no solo como un lugar de procedencia de talento sino también como un mercado de innovación donde se pueden construir soluciones con impacto global”, resaltó Harb.

A esto se suma el trabajo acumulado de la Fundación Código Abierto, que ha promovido en los últimos años actividades como TechCaribe Expo, TechCaribe Fest, la gira universitaria Build with AI y programas de capacitación que ya han vinculado a cientos de personas al sector tecnológico. Barranqui-IA se ha transformado en una muestra tangible de la transformación tecnológica que vive actualmente el Caribe colombiano.