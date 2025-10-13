Señorita La Plata, se corona como Reina Departamental del Cacao y del Café 2025–2026

En una noche de orgullo opita, la representante del municipio de La Plata, Mariana Trujillo, fue elegida Reina Departamental del Cacao y del Café 2025–2026.

Su carisma, conocimiento y amor por la cultura huilense conquistaron al jurado y al público, destacándose con una muestra folclórica inspirada en el café y el cacao.

El título de Virreina Departamental fue para Samy Laureth Mojambay, representante de Aipe, y el de Princesa para Linda Camila Moyano, candidata de Gigante. En total participaron once municipios, que deleitaron al público con presentaciones artísticas alusivas a los productos insignia del Huila.

Durante el evento, Magaly Cubillo, presidenta del Comité de Cafeteros del Huila, resaltó la importancia de promover la cultura agrícola del departamento. Por su parte, el alcalde de Gigante, Josué Manrique Murcia, agradeció a los municipios participantes y al público por fortalecer las tradiciones locales.

El panel de jurados estuvo integrado por:

– Martha Rocío Dussán: profesional de la Escuela de Arte Escénico – Teatro Danza de Neiva, con más de 35 años de trayectoria en las artes escénicas.

– Alexander Bautista Trujillo: licenciado en educación básica con énfasis en artes, músico, coreógrafo y gestor cultural con más de 23 años de experiencia.

– Smith Losada: diseñador huilense reconocido a nivel nacional por su innovación y aporte a la moda colombiana.

– Erick Poveda: magíster en creación e interpretación artística, con amplia formación en gestión cultural.

– Fernando Cardozo Salazar: psicólogo y gestor cultural, con destacada trayectoria en la promoción de las tradiciones huilenses.

La nueva reina será embajadora de la identidad agrícola y cultural del Huila, promoviendo el orgullo por los productos que distinguen a la región.