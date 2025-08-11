Secretaría de Hacienda del Huila, confirma autorización de aguardientes de otras regiones

El aguardiente Amarillo de la Industria Licorera de Caldas y Aguardiente Néctar, de la Industria Licorera de Cundinamarca, serán los primeros en empezar a ser distribuidos en el Huila.

La Secretaría de Hacienda del Huila informó que, en cumplimiento de la Sentencia 032 de 2025 de la Corte Constitucional, se otorgó autorización para la introducción en el departamento de aguardientes producidos por la Industria Licorera de Caldas, la Industria Licorera de Cundinamarca y la Bodega Santa Lucía, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 1816 de 2016.

De igual forma, se encuentra en trámite la autorización para el ingreso del aguardiente antioqueño, elaborado por la Fábrica de Licores de Antioquia.

La secretaria de Hacienda del Huila, Diana Patricia Sierra, precisó que esta autorización no significa que cualquier persona pueda introducir y comercializar aguardiente en el territorio departamental de manera inmediata. “Es indispensable cumplir con los requisitos legales y contar con la respectiva estampilla del Huila para su distribución”, enfatizó.

Asimismo, reiteró que la administración departamental mantiene su compromiso firme en la lucha contra el contrabando de licores y en la protección de los ingresos fiscales que benefician a programas sociales, de salud y educación en el Huila.