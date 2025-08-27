SecreCultura y gestores culturales, trabajan en la preparación del Festival del Bambuco de 2026

La Secretaría de Cultura del Huila realizó una serie de talleres con los gestores culturales del departamento para analizar los puntos de mejora del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro del 2025 con miras a realizar ajustes para la versión 65 del año entrante.

Los gestores culturales de distintos municipios y de diversas artes del Huila participaron de un taller para realizar un balance sobre diversos aspectos que podrían ser considerados como oportunidades de mejora en lo concerniente a la organización y realización del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

“Ofrecimos estos espacios porque es con los gestores culturales como debemos llevar a cabo el balance de nuestras fiestas. Este ciclo de talleres fue convocado por nuestra secretaría y dirigido a los gestores que participaron del festival en el presente año. Estuvieron presentes gestores de los oficios y artes de la música, comparsas, danzas, bandas, y logramos escuchar sus inquietudes”, resaltó María Liliana Quimbaya, Secretaria de Cultura del Huila.

“Recibimos varias sugerencias y recomendaciones de estos actores importantes de nuestra cultura huilense. Son ellos los autores de muchos aspectos positivos de nuestras festividades durante muchos años y sin los cuales no tendríamos un festival de mostrar en todos los escenarios artísticos”, complementó.

Por su parte, Adriana Artunduaga, Consejera Municipal de la ciudad de Neiva en el arte de la Danza, afirmó que esta vinculación al taller sirvió para hacer una retroalimentación de lo que ha sido el festival en su historia.

“Estas mesas son muy importantes porque esto es una construcción colectiva durante mucho tiempo de lo que han sido nuestras fiestas. De modo que es necesario que unamos esfuerzos para mejorar el festival en el 2026 que implique un trabajo mancomunado entre gestores culturales y la institucionalidad”, destacó.

Entre tanto, el parejo profesional del sanjuanero, Jairo Moya, reconoció lo indispensable de estos escenarios insistiendo en que hay muchas cosas por mejorar en las fiestas que tanto representan al Huila en el país y ante el mundo.

“Evaluar es importante para mejorar. Y bastante nos hace falta mejorar en asuntos de organización del festival. Por ejemplo, en el tema del parejo del sanjuanero, hace falta más capacitación, formación, un mejor proceso de selección. Parejo no es sólo el que se sube a la tarima a bailar, sino también el que forma a la candidata, en el baile, pero además en toda la manifestación cultural del sanjuanero, con la artesanía y todo lo que rodea a nuestras fiestas”, manifestó.