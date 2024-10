Se reportan al menos 4 fallecidos luego del paso de varios tornados provocados por el huracán Milton, en el condado de St. Lucie, Florida

El huracán Milton causó varios tornados en Florida, y el estado anticipa víctimas confirmadas por ellos, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una entrevista con CNBC este jueves por la mañana, hasta el momento se habla de 4 víctimas mortales, en el condado de en el condado de St. Lucie.

Más de 3,3 millones de clientes en Florida estaban sin electricidad a las 8:30 a.m. ET de este jueves, según PowerOutage.us.

Milton aún tiene vientos de 140 km/h y está centrado a 120 km de la costa atlántica de Florida, según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes.

Todas las advertencias de marejada ciclónica expiraron para la costa del golfo de Florida, pero las condiciones siguen siendo difíciles en la costa atlántica del estado.

Los vientos dañinos continuarán por unas horas más en el centro-este y noreste de Florida. También persiste el peligro de marejada ciclónica a lo largo de la costa este de Florida, Georgia y Carolina del Sur esta mañana.

Tornado ripped through Palm Beach Gardens. Note the car almost wrapped around the palm tree. Video by Alexa Villano. @CBS12 #FLwx pic.twitter.com/m9NfEHFhel

— Victoria De Cardenas (@VictoriaCBS12) October 9, 2024