Se llevó a cabo la audiencia pública sobre ampliación de vigencia y fortalecimiento de municipios PDET

La audiencia contó con la participación del Senador Carlos Alberto Benavides Mora como ponente único del proyecto, junto con alcaldes y representantes de municipios PDET de las 16 subregiones priorizadas.

La Comisión Primera del Senado realizó el pasado lunes, una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 405 de 2025 del senado y 279 de Cámara, iniciativa que busca prorrogar por diez años adicionales la vigencia de los 170 municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), extendiendo su operación hasta el año 2037.

La sesión se desarrolló en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Senado de la República, con transmisión en vivo que permitió la participación activa de múltiples actores territoriales, especialmente alcaldes de las 16 subregiones PDET distribuidas en 19 departamentos.

El evento contó con la presencia del Senador Carlos Alberto Benavides Mora del Polo Democrático Alternativo, quien actúa como ponente único del proyecto en ambos debates del Senado. Benavides, doctor en Antropología y especialista en temas territoriales, caracterizó la audiencia como «un espacio de escucha y conversación plural» entre diferentes actores territoriales.

De igual manera, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), tuvo participación activa en la jornada. El Director de la ART enfatizó durante su intervención que «el proyecto de ley 405 de 2025 que amplía la vigencia de los municipios PDET sea visto con sentido de nación», destacando la importancia nacional de esta iniciativa legislativa.

Uno de los grandes anuncios de la jornada, lo realizó Leonardo Pasos, Viceministro Técnico de Hacienda, quien aseguró que, “nosotros estamos hoy informando a los interesados en el Proyecto de ampliación de los PDET, que hemos dado aval fiscal y un concepto de que no existe un impacto fiscal, con lo cual se permite que el proyecto se pueda desarrollar”.

Es importante resaltar que los PDET fueron creados mediante el Decreto Ley 893 de 2017 como «un instrumento especial de planificación y gestión a 10 años» para estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, con una vigencia inicial que finaliza en 2027.

Los participantes expresaron durante la audiencia que «se pondría en riesgo la sostenibilidad y efectividad de los proyectos en curso, muchos de los cuales aún se encuentran en fases iniciales», si no se aprueba la prórroga decenal propuesta, razón por la cual, el Senador Benavides, aseguró que trabajará incasablemente, para sacar adelante esta iniciativa.

En cuanto al alcance nacional de los PDET, cabe destacar que éstos abarcan territorios que representan el 36% del territorio nacional y benefician a cerca de 7 millones de personas, equivalentes al 24% de la población rural colombiana. Estos municipios fueron priorizados en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 siguiendo cuatro criterios fundamentales: altos niveles de pobreza, debilidad institucional, afectación por el conflicto armado y presencia de cultivos ilícitos. Cada PDET se instrumentaliza en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), construido mediante procesos participativos que involucraron a 11.000 veredas en su formulación inicial entre 2017 y 2019.

La audiencia logró reunir voces representativas de los municipios priorizados y de líderes que solicitaron la inclusión de sus localidades, como nuevos municipios PDET. Este es el caso del alcalde de Neiva Germán Casagua y Fabián Rincón, primer mandatario del municipio de La Argentina, Huila. Asimismo, se evidenció el amplio alcance territorial del debate, considerando que estas zonas históricamente han estado marcadas por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

La audiencia se realizó como paso previo al cuarto y último debate del proyecto en el Senado, cumpliendo con el requisito constitucional de participación ciudadana antes de la votación final en plenaria. El proyecto ya superó primer debate en la Comisión Primera del Senado el 21 de mayo de 2025 y segundo debate en Senado. En la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate el 11 de diciembre de 2024 y en segundo debate el 4 de marzo de 2025.

La iniciativa forma parte del conjunto de iniciativas PDET que buscan materializar los compromisos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado en 2016. Los PDET constituyen el mecanismo central para implementar la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto.

El proyecto de ley fue propuesto por los 16 representantes de las Curules de Paz en el Congreso, quienes consideran fundamental esta prórroga para «cumplir con los compromisos de priorizar a 170 municipios de bajos recursos», establecidos en el proceso de paz. La votación final del proyecto en plenaria del Senado definirá si los municipios PDET logran la extensión decenal solicitada para consolidar la transformación territorial iniciada hace ocho años.