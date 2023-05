Se inscribió la lista al Concejo que respaldará a Wilker Bautista

El grupo significativo Primero La Vida, deberá recolectar las 3.037 firmas válidas, para avalar a los 19 aspirantes que conforman la lista.

Con bombos, platillos y el acompañamiento masivo de algunos de sus seguidores, se inscribió el grupo significativo de ciudadanos Primero La Vida, que buscará recoger las más de 3.037 firmas necesarias para avalar a los 19 aspirantes al Concejo de Neiva que conforman esta lista.

En el listado hay un concejal actual, el hijo de otro cabildante, un ex concejal, y un ex funcionario de la Alcaldía, ex candidatos al concejo, líderes sociales, una representante del sector animalista, una de los mototrabajadores, un representante de los institutos de educación no formal, representantes de dos Iglesias cristianas, un representante de la zona rural, entre otros.

Con todo esto, Primero La Vida, promete ser la lista más votada al Concejo, y su meta está en sacar entre 3 y 5 curules, de la mano del aspirante a la Alcaldía Wilker Bautista, con quien trabajarán codo a codo durante esta contienda.

El listado

La lista la encabeza el actual concejal Jaime Unda.

Hacen parte de ella también: la líder comunal Maria Betty Villarreal, el excandidato Julián Valderrama, Juan Sebastián Camacho, primer Secretario de Juventudes de Neiva.

María Fernanda Barreiro, líder social; el representante de los institutos técnicos, Jorge Esneider Henao; el ex Cándida al Concejo Hollman Montero Jimenez; Harold Muñoz Osso, líder de la comuna 6; Lina Alexandra Guzmán.

El exconcejal Hernán Motta, la representante de los mototrabajadores Teyi Johanna Yate; Óscar Fernando Barón, al líder animalista Angelica Quino, el hijo del concejal de Neiva Jesús Garzón, Jesús Andrés Garzón; la líder de Fortalecillas Luz Dalida Vargas; el dirigente comunal Carlos Augusto Osorio.

Finalmente, el líder comunitario Eduar Cabrera, el excandidato al Concejo Kevin Bohorquez y el líder de la zona rural del oriente de Neiva, Argemiro Munar.