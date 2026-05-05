El Festival Internacional de Poesía de Cali «Un cielo abierto para todas las voces»

Inspiración, sensibilidad, emoción, romanticismo y desde luego un cumulo de palabras concentradas en un poema, es lo que se puede disfrutar en la edición 26 del Festival Internacional de Poesía que se llevara a cabo entre el 6 y el 9 de mayo, en diferentes espacios de la ciudad de Cali, cuyos eventos son de entrada libre.

En esta versión del Festival, harán presencia 29 poetas invitados de los que 5 son internacionales, procedentes de Bolivia, México, Brasil, Venezuela y Chile. 10 nacionales que llegan de Medellín, Ibagué, Manizales, Tunja, Cesar, Envigado, Chigorodò, Popayán y Bogotá, y 14 locales.

Bajo el lema “Un cielo abierto para todas las voces”, en esta oportunidad el Festival abarca una programación totalmente gratuita, en la que durante 4 días se podrá asistir a talleres, lanzamiento de libros, recitales y diversas actividades en torno a la palabra.

En esta ocasión, el festival destaca un rumbo hacia la diversidad, destacando expresiones poéticas que incluye poblaciones afrodescendientes, indígenas, LGBTIQ+, y personas con discapacidad. Se involucra además diferentes voces urbanas de la poesía relativas al rap y freestyle, que contienen diálogos y muestras con música en vivo.

El Festival se desarrollará en bibliotecas, universidades, cafés culturales, comunas, museos, espacios urbanos, comunas y otros.

La inauguración será el miércoles 6 de mayo a las 7 p.m. en el Teatro Jorge Isaac, en donde se llevará a cabo un acto denominado “Apertura del cielo: donde la palabra se hace territorio” y dentro del que se podrá hacer parte de un recital con poetas invitados y la presentación de Laura Villa, cantante lírica y de música colombiana.

El festival tiene como objetivo la recuperación de la memoria y el espacio público a través de la poesía. En comunicado de la Secretaría de Cultura, de la Alcaldía de Cali, se expresa que se está apostando a un festival más diverso y cercano a la ciudad.

La intención es que el Festival: “sea un espacio clave para los poetas y para la ciudad, una oportunidad de reconocernos desde la cultura y seguir construyendo tejido colectivo desde la creación”, según la manifestò Leydi Higidio, Secretaria de Cultura de Cali,

Así que, por estos días, cuatro en total, la poesía y el poder de la palabra buscan reunir a toda la familia y la comunidad en general, para que a través de la poesía descubran que en Cali hay una ciudad no solo llena de encanto por sus paisajes, su gastronomía, su turismo, sino también por la cultura que congrega alrededor de los poemas.

La programación completa está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Cali: @caliculturacol.

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Por: Milton René Losada Gutièrrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca