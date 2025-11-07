Se estrena la nueva película colombiana Fuego bajo la lluvia

Raúl García, el destacado director de la recordada Kalibre 35 y de los éxitos de televisión, Amas de casa desesperadas, Mujeres asesinas y Tierra de cantores, regresa a la pantalla grande con esta película que entrelaza las historias de tres personajes marcados por la adversidad, y que deben afrontar situaciones que los llevarán a la superación de las dificultades que se atraviesan en sus vidas.

El próximo 18 de noviembre llega a las salas de cine del país Fuego bajo la lluvia, la nueva película del director colombiano Raúl García. Este drama, protagonizado por Angélica Blandón, Adriana Gil y David Camargo, entrelaza tres historias de lucha y redención en un mismo escenario: una vieja pensión donde la lluvia, constante y simbólica, se convierte en testigo de las emociones de sus habitantes.

La cinta narra la vida de una joven desplazada por la violencia, una madre que carga con el peso de la culpa y un niño que, desde su silla de ruedas, se aferra a la esperanza de superar su discapacidad. Estos relatos se cruzan en un espacio común, donde Solara —interpretada por Blandón— emerge como una figura luminosa.

“Este es un personaje blanco, con un pasado por olvidar, pero aferrado a la vida, a través de su vocación de apoyar desinteresadamente a todas las personas de su entorno”, afirma la actriz, quien destaca la sensibilidad con la que esta película aborda la demencia, la soledad de la vejez y la ilusión de la niñez.

El reparto cuenta con la participación del actor Alfonso Ortiz, en una de sus últimas apariciones en pantalla, junto a Luisa Fernanda Giraldo, María Laura Quintero y Luis Fernando Bohórquez. También figuran Álvaro Sabogal, Rosa Garavito, Vlamyr Vizcaya, Solara García, Sofía Henao, Rafael Hoyos, Miriam Medina, Jorge Sánchez, Jorge Camargo, Gustavo Rincón, Oscar Serna y José Pedraza, en una puesta en escena que apuesta por la diversidad de personajes y de situaciones.

Raúl García, quien también escribió y produce esta película, revela que la historia nace de una experiencia personal que lo llevó a enfrentar una condición de discapacidad motora, verbal y sensorial. “El personaje protagónico está basado en esta vivencia propia y refleja cómo la fortaleza mental es la mejor herramienta para lograr la superación”, comenta el director, quien imprime en la obra una mirada honesta y profundamente humana.

Uno de los ejes emocionales del filme es el de Andrés, un adolescente de 14 años que, pese a su movilidad reducida, encarna la esperanza y la determinación. Su historia, marcada por los desafíos de la adolescencia y el deseo de recuperación, se entrelaza con la de Sandra, su madre, interpretada por Adriana Gil. “Ella es una víctima de la culpa femenina, que representa el drama de las mujeres solitarias, tristes y muchas veces juzgadas”, explica la actriz, quien además compuso e interpreta el tango “Canta”, tema central de una de las escenas de la película.

Fuego bajo la lluvia es una película cargada de simbolismo y verdad que retrata con dignidad y belleza las múltiples formas de la resiliencia.