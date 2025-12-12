Se celebró la culminación del programa ‘Opción Devbida’ en Rionegro y se anuncia próxima versión

Programa gratuito de formación integral cerró su versión 2025 con más de 200 personas certificadas en Antioquia, en diversos oficios y disciplinas técnicas.

Con la exitosa certificación de 235 personas, se clausuró el programa ‘Opción Devbida’, una iniciativa de formación y fortalecimiento comunitario liderada por la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (CEO) en alianza con diversas empresas de la región. El proceso educativo, que durante 2025 logró una permanencia superior al 95 %, culminó con un acto cultural en el Salón El Tapial de Tucatán, en Rionegro.

Durante 2025, esta iniciativa ofreció diversas capacitaciones gratuitas en temas como: elaboración de velas y jabones, gastronomía, panadería, pastelería, barbería, manicura, joyería artesanal, intervención de prendas de vestir, entre otros. Asimismo, además del componente de formación técnica, brindó cursos en educación ambiental y orientación para emprendimientos. Todo esto se complementó con un acompañamiento psicosocial en temas como duelo y relaciones familiares, junto con talleres de proyecto de vida y gestión de conflictos.

Por ejemplo, El Grupo Levapan, a través de Panamericana de Alimentos (PANAL) planta de producción que opera en la región y una de las empresas aliadas, ha acompañado esta iniciativa durante dos años y medio, tiempo en el que ha contribuido a la formación de miles de personas. En esta edición, PANAL apoyó el programa “Gastronomía: cocina tipo catering” brindando su amplio conocimiento sobre alimentos. Así, se benefició a 25 habitantes de las comunidades de La Laja y La Playa, quienes recibieron su certificación durante la ceremonia de clausura.

“Ver cómo estos procesos de aprendizaje transforman la vida de las personas es profundamente gratificante. Saber que a través de los talleres que brindamos, junto a grandes aliados, contribuimos al desarrollo y formación de la comunidad es nuestro mayor objetivo. Seguiremos ampliando estos espacios de impacto en el 2026, participando activamente en el crecimiento de la región”. afirmó Carlos Isaza Gerente Planta Panal.

Por último, vale la pena mencionar que, estrategias como el programa ‘Opción Devbida’, son especialmente necesarias en nuestro país, pues Colombia continúa siendo una de las 20 naciones más desiguales del mundo, según el Banco Mundial[1]. En este contexto, la formación técnica y complementaria se convierte en una herramienta clave para aumentar las posibilidades de obtener ingresos dignos y mitigar condiciones laborales injustas[2].

