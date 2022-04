Rodrigo de nuevo

Estigmatizar, descalificar y polarizar, son quizás los verbos recurrentes en estas épocas de debate electoral.

En todos los rincones del país se está hablando de preferencias políticas y no es para menos, teniendo en cuenta todos los problemas comunes que tenemos la gran mayoría de los colombianos, pero nada justifica la agresión desproporcionada hacia cualquier candidato, agresiones que son el pan de cada día en el mal uso de las redes sociales, que se han convertido en redes de odio y de generación de violencia.

La oportunidad actual de Rodrigo Lara Sánchez, de ser vicepresidente de la Nación, sin duda alguna nos genera alegría a todos los huilenses y a todas las personas que conocen el verdadero talante de Rodrigo, y a todos los que valoran su historia de vida, su carisma, su gran inteligencia y su desempeño como médico y como alcalde de Neiva.

En todas las campañas existen personajes que son de nuestro agrado y personajes que no lo son. En todas las campañas hay propuestas de país, algunas más entendibles y otras mucho más viscerales. La llegada de Rodrigo a esta contienda la recibí como una buena noticia, más allá de la estrategia o no, considero que Rodrigo sí puede ser el interlocutor que necesitan las regiones y que él mismo es un ejemplo de lo que un ser humano puede lograr mediante la educación y puede ser un gran defensor del mejoramiento del país en temas fundamentales como la salud y por supuesto la defensa y mejora de la educación pública. Rodrigo ha liderado estas banderas con su propio ejemplo de vida.

Rodrigo siempre ha sido una persona que transmite credibilidad y que en su ejercicio como alcalde dejó huella y ese trabajo lo reconocen buena parte de los neivanos y es por eso por lo que se proyectaba también como la mejor opción a gobernador del Huila.

Sus colegas médicos lo aprecian y lo respetan, lo mismo sucede con sus estudiantes y funcionarios que han trabajado con él. Los reparos que se escuchan no tienen mayor fundamento y abundan también, como es normal, información falsa en redes sociales, como por ejemplo decir que la esposa de Rodrigo es familiar de Paloma Valencia.

No hay que desconocer tampoco que Rodrigo inició en el movimiento Compromiso Ciudadano y luego en el Partido Verde. En todos los movimientos políticos hay personas valiosas y respetables. Es precisamente el respeto lo que debemos fomentar en nuestra sociedad, sociedad vituperada en las redes sociales cada segundo con miles de comentarios sin sentido y en esa cultura facilista de criticar sin conocer y acabar con la honra de cualquier persona.

Por muchas razones se debe respetar la decisión de Rodrigo, quienes consideren apoyarlo están en su derecho, quienes no lo consideren pues también están en su derecho, pero no es necesario la ofensa ni buscar desprestigiarlo, no se puede borrar fácilmente lo que una persona construye durante toda su vida y con sus virtudes.

Bienvenido Rodrigo de nuevo.

—

Por: Carlos Cabrera Collazos – ccabreracollazos@gmail.com