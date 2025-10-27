Rivera recupera el Hogar de Paso y lo convierte en un espacio digno para los adultos mayores

Después de varios años en total abandono, la Administración Municipal logró recuperar y transformar este importante lugar.

Durante muchos años, el Hogar de Paso de Rivera permaneció en el olvido. Las instalaciones se encontraban deterioradas y sin condiciones adecuadas para brindar atención a los adultos mayores, una situación que generaba preocupación en la comunidad.

Hoy, bajo el liderazgo del alcalde Luis Humberto Alvarado Guzmán, este espacio recobra vida y se convierte en un símbolo de gestión, compromiso y respeto hacia quienes han sido el pilar de nuestra sociedad.

“Durante años este lugar estuvo abandonado, pero hoy lo devolvemos a la comunidad como un espacio digno, seguro y funcional para quienes más lo necesitan”, afirmó Alvarado.

Gracias a la ejecución del Contrato de Obra No. 242, con una inversión superior a $390 millones de pesos, se adelantó la construcción del comedor comunitario, la rehabilitación de la batería sanitaria y la dotación completa del espacio, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría Departamental de Salud.

La recuperación del Hogar de Paso refleja la firme voluntad de la Administración Municipal de dignificar la vida de los adultos mayores. Hoy, Rivera cuenta con un lugar acogedor, moderno y funcional, donde los abuelitos podrán disfrutar de alimentación de calidad y atención integral, fruto de una gestión transparente y humana.