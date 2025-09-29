Rioloro se vistió de fiesta: balance positivo de sus 393 años

Con gran éxito se celebraron las festividades de los 393 años de Rioloro, corregimiento del municipio de Gigante, Huila.

Bajo el liderazgo y compromiso del alcalde, Josué Manrique Murcia, la comunidad disfrutó de una programación variada que exaltó la riqueza cultural, histórica y patrimonial de esta tierra.

Por su parte, la Travesía de los Monumentos se consolidó como una de las actividades centrales, convocando masivamente a la comunidad en un recorrido que permitió redescubrir la memoria colectiva y los símbolos que identifican al territorio.

De igual manera, el desfile de carrozas y comparsas llenó de color y alegría las calles principales, reflejando la creatividad de los grupos participantes y el entusiasmo de la población.

Estos escenarios de encuentro ciudadano demostraron no solo la fuerza de la tradición, sino también el compromiso institucional que hizo posible unas festividades ordenadas y con gran participación.

El balance final fue positivo: integración, turismo y cultura se dieron cita en Rioloro, consolidando a este corregimiento como referente en el departamento del Huila. Los 393 años fueron, además de una conmemoración, una oportunidad para fortalecer la identidad y proyectar el futuro de la comunidad.