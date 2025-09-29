Actualidad

Rioloro se vistió de fiesta: balance positivo de sus 393 años

TSM Noticias
Actualidad
137 Views

Con gran éxito se celebraron las festividades de los 393 años de Rioloro, corregimiento del municipio de Gigante, Huila.

Bajo el liderazgo y compromiso del alcalde, Josué Manrique Murcia, la comunidad disfrutó de una programación variada que exaltó la riqueza cultural, histórica y patrimonial de esta tierra.

Por su parte, la Travesía de los Monumentos se consolidó como una de las actividades centrales, convocando masivamente a la comunidad en un recorrido que permitió redescubrir la memoria colectiva y los símbolos que identifican al territorio.

De igual manera, el desfile de carrozas y comparsas llenó de color y alegría las calles principales, reflejando la creatividad de los grupos participantes y el entusiasmo de la población.

Estos escenarios de encuentro ciudadano demostraron no solo la fuerza de la tradición, sino también el compromiso institucional que hizo posible unas festividades ordenadas y con gran participación.

El balance final fue positivo: integración, turismo y cultura se dieron cita en Rioloro, consolidando a este corregimiento como referente en el departamento del Huila. Los 393 años fueron, además de una conmemoración, una oportunidad para fortalecer la identidad y proyectar el futuro de la comunidad.

TAGGED:
Share This Article

Historias Relacionadas

Conoce más noticas
Ir al contenido