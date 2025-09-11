Rioloro, el corregimiento con mayor proyección del sur colombiano, celebrará 393 años de historia

Rioloro es un corregimiento ubicado en el municipio de Gigante, Huila. Un territorio resiliente a proyectos nacionales como la ruta 45 y la Represa El Quimbo.

Hoy, esta comunidad busca posicionarse en el país como un sitio de desarrollo regional. Por ello, se prepara para conmemorar 393 años de historia, con una variada programación cultural, deportiva y recreativa que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre.

Ubicado estratégicamente a tan solo 15 minutos de Gigante y Garzón, sobre la ruta que conecta al sur del país, Rioloro ha construido su desarrollo económico alrededor del comercio de frutas, la piscicultura y la cacaocultura. Además, cuenta con un gran espejo de agua para el desarrollo del turismo náutico, convirtiéndose así en un territorio de gran proyección para la región.

La Alcaldía de Gigante, junto al comité organizador, la Federación Nacional de Cacaoteros y Empugigante, hacen extensiva la invitación a propios y visitantes para disfrutar en paz y alegría de esta celebración que exalta la riqueza cultural y el progreso de Rioloro, el corregimiento con mayor proyección del sur colombiano.