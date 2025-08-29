Regresa La Comunidad del Dragón: SOFA 2025 presentará más de 60 multiversos de experiencias en su decimosexta edición

SOFA 2025 es un multiverso vivo construido por quienes lo habitan: una gran comunidad que reúne muchas otras, donde cada visitante puede encontrar un lugar, un grupo, una pasión o un reflejo de su identidad.

En este evento los asistentes podrán disfrutar y conocer mundos distintos, cada contenido desarrollado en esta nueva versión del SOFA será una posibilidad de encuentro, aprendizaje o descubrimiento para los amantes de los cómics, el anime y los videojuegos.

Corferias se prepara para recibir uno de los eventos más grandes de su agenda ferial: el Salón del Ocio y la Fantasía – SOFA, un espacio que incluye variedad de festivales, ferias, muestras, torneos, exhibiciones, juegos y actividades alrededor de la cultura gamer.

En su edición número 16 regresa La Comunidad del Dragón, el concepto que simboliza la unión de todas las comunidades presentes en el evento: desde grupos organizados hasta visitantes individuales.

Durante el SOFA 2025, la comunidad presentará más de 60 multiversos creados por ellos mismos, cada uno como puerta a mundos distintos de encuentro, aprendizaje y descubrimiento.

Un espacio que fomenta la creatividad

En SOFA convergen múltiples universos de expresión: la cultura geek con cómics, manga, anime, cosplay y videojuegos; el arte y entretenimiento a través de la ilustración, literatura fantástica, ciencia ficción, performance y teatro; la tecnología y los juegos con experiencias de realidad virtual, desarrolladores independientes, juegos de mesa, rol y estrategia; y las subculturas urbanas, representadas en la música alternativa, el coleccionismo, la moda alternativa y la cultura otaku y gamer.

Asimismo, SOFA fomenta la creatividad mediante exposiciones y talleres que sirven de vitrina para artistas, ilustradores, escritores y creadores de contenido, consolidándose como un escenario diverso y vibrante de imaginación y expresión.

La cultura japonesa y el coleccionismo presente en SOFA 2025

Entre las áreas más llamativas de SOFA 2025 se encuentran las dedicadas a los eSports y al War Gaming, que atraen a fanáticos de la competencia digital y las batallas de estrategia. También brillan escenarios como el de las Artes Marciales, con exhibiciones y demostraciones, y el de la Cultura Japonesa, que acerca al público a sus tradiciones y expresiones contemporáneas. A ello se suman los espacios de coleccionismo, radio control y circo contemporáneo, que hacen de la feria un lugar diverso y lleno de experiencias únicas para todos los gustos.

World Cosplay Summit – Colombia

Por segundo año consecutivo, SOFA será escenario de la gala final del World Cosplay Summit (WCS) Colombia, uno de los momentos más esperados del evento. Este certamen internacional reúne a los mejores cosplayers del país en una competencia que les abre las puertas para representar a Colombia en la gran final mundial en Japón, donde convergen talentos de todos los rincones del planeta.

Una proyección de 200 mil visitantes

El evento que se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre de 2025 espera la asistencia de más de 200.000 visitantes en el recinto ferial capitalino que dispondrá de 60.000 metros cuadrados, 23 pabellones de contenidos, experiecias y stands comerciales.

Organizado por Corferias y Click On Design, SOFA integra festivales, ferias, muestras, torneos, exhibiciones, charlas, juegos y actividades en torno a la cultura del tiempo libre, las aficiones y las industrias creativas. Durante cinco días, en un ambiente familiar, seguro, inclusivo y diverso, los asistentes podrán disfrutar de lo más destacado del mundo del entretenimiento y el ocio, en lo que promete ser una edición llena de experiencias únicas. Este año, además, contará con una muestra comercial de más de 460 expositores, reflejando el constante crecimiento del evento.

Sobre esta evolución, Zantiago Echeverri, director de contenido de SOFA, afirmó: “De una convención que nació en 2009 con 2.000 visitantes, hoy recibimos a más de 200.000 personas. En 2025 celebramos 16 años fortaleciendo vínculos, explorando pasiones y consolidando lo que hoy llamamos la Comunidad del Dragón, un lugar donde todas las personas encuentran su espacio”.

SOFA para todas las generaciones

En SOFA se reconoce que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para disfrutar de una afición. Por ello, el evento busca integrar la alegría de la infancia y la sabiduría de la tercera edad, promoviendo un espacio donde todas las generaciones puedan compartir su energía y pasión. En coherencia con esta visión, los menores de 7 años y los mayores de 70 años tendrán entrada gratuita, celebrando así la diversidad de edades que enriquecen la experiencia del Salón del Ocio y la Fantasía.

Finalmente, Tatiana Rudd, Jefe de proyecto de Corferias para SOFA, resaltó: “Este evento es un punto de encuentro único en el país, un espacio donde todas las comunidades pueden convivir, compartir sus pasiones y sentirse parte de un mismo universo. SOFA 2025 será una edición que no solo celebra la imaginación y la fantasía, sino también la diversidad y la creatividad que nos une”.

Para más información sobre actividades, boletería, expositores y noticias de la feria, los interesados pueden ingresar a la página oficial del evento: www.enelsofa.com, que hace parte de Econexia, la comunidad digital de conexiones y negocios de Corferias, dentro de su ecosistema de industrias creativas y culturales.