Regresa Cultura Latinoamérica: proyectos culturales binacionales en la región con apoyo de hasta USD 100.000

Fundación SURA da apertura a la segunda edición de esta convocatoria, que estará disponible del 16 de marzo al 11 de mayo de 2026.

Se seleccionarán 10 iniciativas presentadas por duplas de organizaciones culturales de paísesdistintos, que podrán recibir hasta USD 100.000 para su desarrollo.

La iniciativa contempla dos categorías: creación artística y/o comunitaria, orientada al desarrollo de productos o experiencias, y prácticas pedagógicas, enfocada en procesos formativos.

La Fundación SURA abre la segunda edición de Cultura Latinoamérica, una convocatoria que impulsa la sostenibilidad y la proyección de organizaciones culturales de la región a través de proyectos colaborativos entre pares.

En esta versión se seleccionarán 10 iniciativas, presentadas por duplas de entidades sin ánimo de lucro provenientes de dos países distintos entre México, República Dominicana, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Uruguay, que podrán recibir hasta USD 100.000 para su ejecución.

Además del apoyo económico, los proyectos seleccionados participarán durante un año en un proceso de acompañamiento, con el apoyo de Latimpacto, que incluye desarrollo institucional, comunicación estratégica, medición de impacto e intercambio de conocimiento entre los participantes.

“La cultura en Latinoamérica casi nunca se crea en solitario: surge del encuentro entre territorios, narrativas y visiones distintas. En su primera edición recibimos más de 1.300 postulaciones en nueve países, que abordaron temas como la Amazonía, las mujeres, la afrodiáspora, la migración o la crisis climática desde manifestaciones diversas. Con esta nueva versión queremos seguir encontrando organizaciones capaces de proyectar un futuro sostenible y de responder, desde la cultura, a los desafíos que compartimos como región”, afirmó María Mercedes Barrera, directora ejecutiva de la Fundación SURA en Colombia.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a entidades culturales, legalmente constituidas y provenientes de alguno de los ocho países donde SURA tiene presencia. Los postulantes deben:

Contar con estructura jurídica propia y autonomía

Acreditar experiencia, impacto y reflexiones vigentes sobre su

No tener ánimo de lucro ni ser entidades públicas o dependencias

¿Qué tipos de proyectos se pueden postular?

Las iniciativas deberán presentarse en una de las siguientes categorías:

Creación artística y/o comunitaria: cuyo propósito central es el desarrollo de un producto, acción o experiencia artística. Pueden surgir desde colectivos creativos o incluir procesos de co-creación con comunidades, siempre que el eje principal sea el resultado artístico. Prácticas pedagógicas: propuestas orientadas a la transmisión o intercambio de saberes artísticos y culturales mediante procesos En este caso, el foco no es el producto final, sino el impacto educativo y la consolidación de capacidades.

Además de estos criterios, se valorará el potencial para generar conversación pública, incidencia cultural y articulación regional.

Las organizaciones interesadas podrán postular sus proyectos hasta el 11 de mayo de 2026. En total se seleccionarán 20 entidades culturales que desarrollarán 10 iniciativas binacionales, cuyos resultados serán anunciados en julio de 2026. Pueden consultar los requisitos y diligenciar el formulario de postulación en el sitio web de la Fundación SURA .

Compromiso con el arte y la cultura

SURA ha tenido históricamente un rol activo en la promoción del arte y la cultura como parte de su contribución al desarrollo de las sociedades en las que está presente con sus negocios de seguros, pensiones, ahorro e inversión. Este interés se ha expresado en el apoyo a eventos culturales, el impulso a nuevos talentos, la realización de publicaciones, conciertos y exposiciones, y en la consolidación, desde 1972, de una de las colecciones privadas de arte más representativas de la región.