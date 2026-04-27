Neiva se prepara para vivir la primera competencia formato HYROX

En agosto se desarrollará la primera carrera híbrida del Sur de Colombia.

El próximo 16 de agosto se desarrollará por primera vez en Neiva una competencia deportiva formato Hyrox, llamada Human Hybrid Race.

Esta competencia, busca promover la actividad física y la salud en la región, y para ello convocará más de mil personas entre atletas participantes y espectadores al reto deportivo.

Pero, ¿Qué es una Carrera Híbrida o un HYROX? Es una competencia de fitness de participación masiva que combina el running con el entrenamiento funcional. Y a diferencia de otros deportes extremos, esta CARRERA HÍBRIDA está diseñado para que cualquier persona que entrene en un gimnasio pueda completarlo, así lo explicó Jeison Villamizar director del evento.

“Por ello en el Human Hybrid Race el público participante es variado ya que es un evento único que combina la carrera, junto con otros movimientos explosivos y de fuerza, organizados en diferentes estaciones. Proyectamos entonces abarcar público participante de gimnasio, de funcional, de crossfit, así como corredores, y triatletas, entre otros”, agregó Villamizar.

La competencia

De acuerdo con los organizadores, esta competencia será en parejas y consta de 6 movimientos como burpees, sentadillas con balones a la pared, empuje y jalón de trineo y caminata con peso y finalmente zancadas.

“Entre cada movimiento los atletas corren. Se inicia corriendo y van pasando por las estaciones funcionales para realizar los movimientos. Hasta completar todas las estaciones. Será realmente una competencia novedosa, diferente y muy atractiva, pues cualquier persona que entrena y que tiene un estado de salud optimo la podrá realizar”, puntualizó Villamizar.

Para dar a conocer esta competencia, los organizadores han estado visitando algunos centros de entrenamiento en la ciudad para hacer simulacros gratis y contar a los atletas en qué consiste la competencia.

“Dentro de nuestros objetivos también está el de consolidar o fortalecer la comunidad de atletas híbridos en la ciudad y por ello realizamos los simulacros gratis cada 15 días, los domingos, y el próximo será este 3 de mayo”, agregó el coach Jeison Villamizar.