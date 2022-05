Recuperadores de oficio son caracterizados en Nieva

Durante los últimos meses se viene dignificando la calidad de vida de los recuperadores de oficio. La Administración Municipal, en las comunas de la ciudad de Neiva adelanta labores de geo caracterización y carnetización a estas personas que tienen una connotación muy especial en lo social y el medio ambiente.

En aras de mejorar la calidad de vida de los recuperadores de oficios o recicladores de base, la administración municipal se encuentra adelantando gestiones de geo caracterización y carnetizaciones en las comunas de la ciudad de Neiva para esta población. Es importante recordar que ellos se encargan de realizar el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar y transformar los residuos sólidos, siendo el primer eslabón de la cadena de comercialización y recuperación de material.

El secretario de Medio Ambiente de Neiva, Octavio Cabrera Cante, se refirió a esta iniciativa, que busca mejorar las condiciones de trabajo de esta población. “Arrancamos con este proyecto muy importante con el proceso de carnetización desde el año antepasado donde llegamos a todas las ECAs. Desde el primer año de gobierno arrancamos con 9 y hoy son 25 ECAs, conformadas en la ciudad de Neiva que cada uno tiene dentro de su personal, más de 1.125 recuperadores de oficio. Entonces venimos trabajando fuertemente en todas las comunas de Neiva, haciendo la caracterización y realizando un censo actualizado de la realidad social, económica, personal, que estos recuperadores de oficio tienen en la ciudad de Neiva.”

Según el funcionario público, en este momento se puede indicar que se tienen 546 recuperadores de oficio legalmente caracterizados y carnetizados.

“Ellos han tomado esta iniciativa de apoyo muy importante, no solo en época de pandemia sino en todos los momentos, con reuniones acompañando técnicamente a las empresas para que ellos tengan dignidad en el trabajo. En la época de pandemia también logramos el apoyo a ellos con el tema de los EPP, para poder que hicieran su trabajo con toda la higiene del caso.”, sostuvo el Secretario.

La dignificación de esta población es primordial según sentencia de la Corte Constitucional, y la Administración tiene la obligación de no solo priorizarlos, sino incluirlos en los diferentes programas que manejan las alcaldías. Evidentemente, este proceso de caracterización y sensibilización es muy importante, porque ha generado confianza en ellos, ya que son reconocidos ante la autoridad y la comunidad. Este carnet les da una identificación de la legalización del oficio que viene realizando dentro de la ciudad.

Asimismo, Octavio Cabrera Cante mencionó que, “próximamente vamos a realizar en articulación con el Sena, unas capacitaciones y unas tecnologías en separación de la fuente y códigos de colores porque eso es fundamental para la sociedad. Nosotros tenemos que tomar conciencia como ciudadanos, que la ley obliga a que separen en la fuente y ellos tengan dignidad de vida. Que nosotros podamos recoger en las líneas o en las rutas selectivas. De esta forma, que en los hogares aparten lo aprovechable y lo que no sirve para que los recuperadores cuando lleguen a su casa puedan recoger lo que les puede servir como el vidrio, los metales, el hierro, el cobre, todos esos metales son aprovechables.”

Adicionalmente, se encuentran afianzando el trabajo de apoyo y vigilancia de las tres desventajas de la población, tales como: falta de educación, falta de participación en política y falta de poder, para que ellos desde la base se organicen.

“Tenemos el avance muy importante de la inclusión de los recuperadores de oficio dentro del plan de gestión integral de los residuos sólidos como parte fundamental del proceso de selección en la fuente de selección de los servicios domiciliarios. Pretendemos este año lograr la carnetización de los restantes recuperadores de oficio de los 1125 para que todos queden en igualdad de condiciones. Algunos no han llevado la foto, no tienen documentos, que son muy difíciles de legalizar, pero avanzamos en ese proceso para tener tan importante caracterización en la ciudad de Neiva. La meta es llegar al 100% de esta población.”, ahondó el jefe de la cartera de Medio Ambiente.

Básicamente, esto les da posibilidades que ante la Superintendencia de Servicios Públicos se les reconozcan dentro de la liquidación de esa empresa, un porcentaje proporcional al número de recuperadores de oficio dentro de la ECA, de los recursos que llegan de la Superintendencia. “Al ser certificados y carnetizados son inscritos a la Superintendencia, esto significa que la empresa en que ellos trabajen, les tienen que dar un porcentaje a fin de año de todo lo que le devuelve la Superintendencia en pago a los asociados. Cuando usted es recuperador asociado y certificado y carnetizado, tiene más ventajas que el que no está carnetizado, no solo porque no están en los programas sino porque la Superintendencia no lo tiene en cuenta como recuperador de oficio.”, explicó Cabrera Cante.

Ampliación de cobertura

Por su parte, Norma Constanza Aroca, coordinadora del plan de gestión de residuos sólidos para el municipio, aseveró que, “inicialmente cuando se inició esta administración se recibió una base de datos de 753 recuperadores de oficio. Esta base de datos se ha ido ampliando por el seguimiento a las ECAs, que son las empresas recuperadoras que se identifican en el área del municipio. Adicional a eso se ha venido ampliando esa base de datos.”

Así pues, el municipio ha venido ampliado la cobertura de este tipo de empresas. “Estas personas son de bajos recursos y cuando llegó la pandemia, se vieron en la necesidad de empezar a laborar y muchas empresas acogieron a todas estas personas y las hicieron parte del proceso y se identificaron como recuperadores de oficio”, comentó Aroca.

Actualmente se tienen carnetizados 427 recuperadores a vigencia 2021, y este año se pretenden carnetizar 320 para un total de 744. Con este procedimiento lo que hacen es identificar que ese recuperador de oficio pueda demostrar que sí se dedica a la actividad del aprovechamiento y depende de eso socioeconómicamente.

No obstante depurar esa base de datos no ha sido tarea fácil. “Con algunos de los recuperadores con antecedentes, lo que se hace es organizar con la ECA, porque al final ellos vienen siendo los responsables. Lo que hemos hecho es priorizar cuáles son las personas, porque a veces son personas muy movibles y se registran en varias bases de datos. Venimos observando este tipo de comportamientos y entonces ellos no se carnetizan, porque se genera un proceso de inseguridad para el usuario. El carnet a la final lo que permite es darle tranquilidad al usuario de que ese recuperador sí es reconocido por el mismo municipio y que realmente es una persona confiable para la sociedad.”, explicó la coordinadora.

A cumplir el Código de Colores

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente viene haciendo la invitación a la ciudadanía a cumplir con la Resolución 0172 de 2021 que establece el Código de Colores para separar residuos en la fuente. Ya iniciaron por la comuna 1 y tienen proyectado llegar a la 8 y 6, para poder trabajar articuladamente con los involucrados y así la comunidad empiece a tener su ruta colectiva para que sepan cuándo pasarán.

Finalmente, piden a la ciudadanía educación ambiental y los invita a recoger los residuos que están en los diversos entornos, para así darles a los recuperadores de oficio el valor suficiente. “Sin ellos sería muy complicado llevar menor número de toneladas hacia el relleno sanitario. Esta es una población muy vulnerable, pero dentro de nuestras metas está seguir ejecutando estas iniciativas. Solo buscamos protegerlos.”, puntualizó Cabrera Cante.