Que no le quiten la Columna a Matiz Trujillo: dio su vida por opinar

Si una columna de opinión debe contrastar fuentes, es para defender una postura, la del que escribe. Eso sustenta la credibilidad de la opinión. Qué triste que en el Concejo de Neiva no lo entiendan. Hay que decir que la eliminación de esta categoría, la de Mejor Columna de Opinión, en el Concurso de Periodismo Reinaldo Matiz Trujillo, es un craso error.

Aunque muchos no contrastan fuentes en las columnas de opinión, porque este género es una postura personal sobre un asunto, hay que señalar que sobre cualquier tema de carácter público (hoy casi todo lo es), siempre habrá varios puntos de vista que es mejor tener en cuenta para ganar en fundamentación teórica a la hora de redactar este tipo de textos. Así como se hace en los ensayos, géneros literarios que son más densos y donde hay bastante contrastación teórica, pero existe mucho más retórica, y donde también se defiende una postura personal sobre un asunto.

Este género periodístico, (porque claramente la columna de opinión es un género periodístico), es muchas veces el coco de los corruptos. De hecho, varios periodistas, incluyéndome, hemos ganado premios denunciando casos de corrupción. Aunque parece que la motivación no es esa, el tema pasa porque quieren señalar que esta narrativa no es un género periodístico y no cabe dentro del premio. Pues déjenme decirles que el periodismo tampoco es exclusivo de los que pasan por una universidad y que hicieron la carrera de comunicación social, como quien escribe esta columna.

Recordemos que, por allá en el año 1998, la Corte Constitucional, bajo la Sentencia C-087, eliminó la tarjeta periodística y eso supuso que los que se desempeñaban como periodistas, ya no tienen esa exclusividad de este ejercicio, permitiendo la Corte que este noble oficio, lo pueda ejercer cualquier persona. Primó, en este caso, la libertad de expresión, la libertad de opinión.

Entonces, ¿tampoco deberían existir concursos de periodismo, bajo esta óptica?, o mejor, ¿podríamos entenderlo como un concurso amplio donde los que somos formados en universidades debemos esforzarnos más para que se noten de mejor calidad, investigación, redacción, nuestros trabajos a la hora de presentarlos a concurso, frente a los que no son formados en una universidad, pero que sus experiencias en el terreno, son igual de válidas? Incluso, muchas veces hay mejores trabajos, incluyendo columnas de opinión, realizados por los periodistas empíricos que llaman, que por los egresados de universidades o profesionales.

Así mismo, la columna de opinión, la pueden redactar periodistas de universidad, periodistas empíricos, o incluso cualquier ciudadano que quiera escribir. Pero por qué no cabe en el concurso este género, bajo qué argumento, ¿si hoy todos pueden ejercer el periodismo según la Corte?

Y si es porque suponen o aducen que no es un género periodístico, reitero, sí lo es. Porque además de contrastar fuentes, una columna de opinión informa sobre un asunto; genera inquietud social o comunitaria; hace denuncia pública; revela cosas que la corrupción entre otros actores, no quieren que se revelen; atañe sobre asuntos que afectan a una colectividad; hace llamados de atención para que algo que afecta a muchos, se solucione, etc, todo esto, axiomas inherentes al ejercicio del periodismo. Dejen que los jurados calificadores del concurso Matiz Trujillo, diserten y decidan sobre este asunto. ¿No creen que es lo más idóneo? Bueno, claro está si los jurados escogidos sean también los idóneos.

Claramente, la columna de opinión estimula la buena redacción de los columnistas, especialmente de los formados en universidades. Eso genera una mejor competencia en el concurso, mejor redacción y más calidad en los escritos.

¡¿Qué diría don Reynaldo Matiz Trujillo?! Que su homicidio, como destacado periodista liberal, un primero de noviembre de 1924, no sea borrado de la memoria de los neivanos y huilenses. Fue un valiente periodista y empresario que se atrevió a denunciar familias poderosas del sur colombiano. Que no se manche con estas decisiones en el Concejo de Neiva.

Precisamente, Reinaldo Matiz Trujillo, dio su vida por denunciar, opinar y buscar un mejor porvenir para el Huila. Este concurso periodístico sin la categoría Mejor Columna, sería quitarle la columna vertebral a la razón de ser del certamen.

Por: John Hammer León Cuéllar

Comunicador Social y Periodista

