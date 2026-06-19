Prima de mitad de año: ¿cómo tomar mejores decisiones financieras con este ingreso?

Más allá de cubrir necesidades inmediatas, la prima puede utilizarse para el pago de deudas, el ahorro o la financiación de experiencias y proyectos personales.

Uno de los errores más frecuentes al recibir este ingreso es verlo como dinero extra y no como una oportunidad para tomar decisiones financieras más conscientes.

La llegada de la prima de mitad de año representa una oportunidad económica para cumplir metas pendientes. Sin embargo, la falta de planificación puede hacer que este ingreso desaparezca más rápido de lo esperado. De hecho, de acuerdo con la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), desarrollado por MejorCDT y la firma Views, el 79 % de los colombianos se arrepiente de la manera en que utilizó recursos adicionales como la prima.

Más allá de cubrir necesidades inmediatas, este dinero puede convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas personales, ya sea mediante el pago de deudas, el ahorro para objetivos futuros o la inversión en experiencias significativas. La clave está en definir prioridades y encontrar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y el bienestar personal, destinando este recurso de manera estratégica.

De acuerdo con Yeny Useche, gerente de Privilegios Compensar: “uno de los errores más frecuentes al recibir este ingreso es verlo como dinero extra y no como una oportunidad para tomar decisiones financieras más conscientes. Cuando la prima llega sin un propósito definido, es más fácil que se diluya en compras impulsivas, gastos emocionales o compromisos adquiridos con anticipación, generando la sensación de que se fue de las manos en muy poco tiempo”.

¿Cómo sacarle mayor provecho a la prima?

Entre las recomendaciones para aprovechar mejor este ingreso, se destaca la importancia de revisar el presupuesto y las metas financieras del hogar para identificar prioridades. Luego, se aconseja dividir la prima en tres partes: obligaciones, un ahorro de un 5 % o 10 %, y el disfrute personal. Esta metodología contribuye a promover una mejor gestión de los recursos y brindar tranquilidad financiera.

De igual forma, es pertinente hacer uso de beneficios para reducir gastos en categorías que hacen parte de la vida cotidiana, como mercado, salud, entretenimiento, educación o viajes. Un ejemplo de ello es Privilegios Compensar, un programa que ha generado más de 37.000 millones de pesos en ahorros para cerca de 673.000 afiliados, al permitir el acceso a descuentos y promociones especiales en establecimientos aliados.

“La principal ventaja de Privilegios Compensar es que las personas pueden seguir disfrutando mientras optimizan su dinero. Hoy los hogares buscan equilibrio: cuidar el bolsillo sin renunciar a experiencias de bienestar y calidad de vida. Desde dinámicas como el Madrugón Olímpica, con descuentos especiales en productos de la canasta familiar; hasta beneficios recurrentes en aliados como Cruz Verde, Jumbo y Metro, las personas pueden generar ahorros y destinar esos recursos a otras prioridades. Al final, la clave para aprovechar la prima está en combinar decisiones financieras conscientes con herramientas que permitan hacer rendir mejor el dinero”, explicó Useche.

Finalmente, más que la cantidad de dinero que se recibe, el impacto de la prima depende de las decisiones que se toman con ella. Aprovechar este ingreso con criterio y apoyarse en herramientas que ayuden a optimizar el presupuesto puede marcar una diferencia real en la economía del hogar durante el resto del año.