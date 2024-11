Presidente Petro espera que los 1.515 extrabajadores de Telecom logren su derecho a pensión en este gobierno

En el acto protocolario de reconocimiento de pensión a exempleados de Telecom, en aplicación de la sentencia SU-897 de 2012 de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro aseguró que espera que “estos 1.500 trabajadores hoy vivos puedan tener todas y todos su pensión y, entonces, le podamos escribir una carta al cielo o al futuro, no sé a dónde, a donde esté la energía de Gabriel García Márquez, que el coronel sí tiene quien le escriba, que le escribió el presidente Gustavo Petro, también caribeño, y le entregó su pensión”.

Luego de la entrega de reconocimientos a los pensionados de Telecom, que se realizó en la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que “este gobierno, gracias a una Corte Constitucional —la del 2012 que no es nuestra, es el sentido de la justicia—, vuelven a experimentar que tienen, no solamente su derecho sino su pensión. Hay 73 personas aquí de casi 2.000 que tienen este mismo derecho y aún no lo reciben, casi 2.000, tengo aquí los datos 1.515 exactamente, dice usted compañero, es decir apenas esto es la primera gotica. Ojalá esto se apure”.

Sobre lo sucedido en la intervención de Telecom el 12 de junio de 2003, el presidente Petro dijo que se puede escribir hasta un libro “porque alguien mató a Telecom, una institución, y lo hizo por codicia y, de paso, a quienes integraban esa institución”.

El mandatario se refirió a la reforma pensional y denunció que solamente el 20% de los trabajadores colombianos accede a la pensión.

Ante este escenario, dijo, que “es decir que los demás, la mayoría mujeres porque, de acuerdo a la cultura colombiana, eran amas de casa de sus maridos que en un patriarcado era el que trabajaba. No todas, muchas trabajaron, pues el marido se quedó esperando la pensión nunca le llegó a pesar de que trabajó toda su vida”.