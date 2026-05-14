La innovación tecnológica sigue fortaleciendo la democracia en Colombia

Bajo el lema “Colombia unida en democracia”, el Consejo Nacional Electoral (CNE) viene implementando una estrategia que busca garantizar elecciones más transparentes, seguras y confiables de cara a la jornada presidencial del próximo 31 de mayo.

Con más de 120.000 mesas de votación en todo el país y la meta de alcanzar una cobertura total en vigilancia electoral, las herramientas digitales desarrolladas permitirán optimizar los procesos de control, seguimiento y participación ciudadana.

En la Región Andina, conformada por Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima, se fortalecerá el acompañamiento electoral mediante la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta que facilitará a campañas presidenciales y organizaciones de observación electoral la gestión segura y ágil de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas.

Asimismo, el aplicativo Comitium en Línea permitirá verificar en tiempo real la autenticidad de credenciales mediante códigos QR o números de cédula, facilitando el trabajo de control por parte de la fuerza pública y garantizando mayores niveles de seguridad durante la jornada democrática.

Además, los testigos electorales podrán registrar incidencias y realizar reportes fotográficos de los formularios E14 diligenciados por los jurados de votación, fortaleciendo la trazabilidad y la transparencia del proceso electoral.

Estas acciones reflejan cómo la tecnología se pone al servicio de los ciudadanos para proteger cada voto y seguir construyendo una democracia más moderna, participativa y confiable para todos los colombianos.