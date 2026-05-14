Healing The Children 2026: una jornada que transforma vidas y devuelve sonrisas a niños del Huila y el surcolombiano

Con el propósito de seguir abriendo caminos de esperanza para la niñez huilense, se realizará del 15 al 20 de mayo una nueva versión de la jornada de salud Healing The Children 2026, una iniciativa que promueve acciones conjuntas para mejorar la inclusión social y la calidad de vida de menores de escasos recursos con malformaciones congénitas y condiciones que afectan su funcionalidad. La meta para esta versión es lograr atención directa en cirugía para 100 menores, mediante un trabajo articulado y multidisciplinario.

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. El viernes 15 de mayo se realizará el día de valoración y selección de pacientes y las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo desde el sábado 16 de mayo hasta el 20 de mayo. Esta será la versión N.° 31 de la jornada en Neiva.

Healing The Children está dirigida a menores con diagnósticos como labio y paladar fisurado, displasia de cadera y/o cadera congénita, microtia, pie equino varo (chapín) y secuelas de quemaduras (cicatrices). Las inscripciones se realizaron a través de las Secretarías de Salud de los municipios del Huila. A la fecha, se cuenta con más de 390 menores inscritos de diferentes localidades del Huila y de regiones como Meta, Caquetá, Putumayo y Cauca.

“Esta jornada representa una maravillosa oportunidad de articulación y trabajo en equipo. Aunque existen grandes retos para las instituciones y el sector empresarial, estamos convencidos que el amor, la solidaridad y el compromiso por nuestra niñez son capaces de unir esfuerzos, voluntades y transformar vidas. Gracias a todas las entidades, organizaciones, profesionales y voluntarios que hacen posible esta labor con entrega y vocación de servicio, solo esta unión de esfuerzos es lo que permite seguir construyendo sonrisas y nuevas oportunidades para nuestros niños”, manifestó Lina Marcela Carrera, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila.

Por su parte, el doctor Juan Díego Fierro Oliveros, gerente del hospital, destacó el compromiso institucional para garantizar el desarrollo exitoso de la misión médica.

“Hoy tenemos dispuestas nuestras salas de cirugía, zonas de consulta, equipos especializados, talento humano y un completo plan de contingencia que nos permite continuar prestando los servicios habituales sin afectar la atención de nuestros usuarios. Nos emociona abrir las puertas del Moncaleano para seguir siendo la casa de la jornada donde se construyen oportunidades y bienestar”, expresó.

El impacto de esta iniciativa se refleja en los resultados, más de 5.500 familias beneficiadas durante 30 jornadas.