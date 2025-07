Presidente Petro anuncia cambios en el Gabinete, para que se cumpla su programa de Gobierno

El primer mandatario de la Nación hizo el anuncio este martes al iniciar el Consejo de Ministros televisado, en el que se manifestó preocupado porque hay ministros que no conocen su programa de Gobierno.

“Anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque parece que me critican los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos; porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular», afirmó.

En el mismo contexto, el jefe de Estado recalcó que “ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique, de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea».

Asimismo, enfatizó que su Gobierno no va a permitir que se burlen del pueblo que lo eligió Presidente de la República y que “votó por unos objetivos».

“Tengo que decir aquí que muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no», agregó el presidente.

Además, el mandatario dijo que “la base democrática es el voto popular; la Presidencia ordenó unas cosas y el gabinete está haciendo lo contrario».

Igualmente, el presidente cuestionó el proyecto de ley del presupuesto del 2026 al considerar que no cumple con la política social de su Gobierno.

“Ustedes están disminuyendo el gasto social en el presupuesto de 2026, (de modo) inconstitucional, eso no puede ser; así el Presidente no firma un proyecto de ley, donde se disminuya el gasto social», les dijo el jefe de Estado a sus ministros.

Puntualizó que a diferencia de lo que ordena la Constitución de Colombia, los presupuestos aprobados son contrarios a la Carta, porque no priorizan el gasto social.

“He pedido que demanden los presupuestos, que son contrarios a la Constitución de Colombia», porque priorizan el pago de la deuda y en segundo lugar dejan el gasto social, finalizó.