Presidente Gustavo Petro, pedimos educación inicial al 100%

Me preocupa que el señor presidente de la República electo Gustavo Petro Urrego, sugiera al ministro de educación designado Alejandro Gaviria que la meta de su gobierno sea “mejorar sustancialmente el acceso a educación inicial” sobre todo porque con estos tecnicismos se ha enredado en antaño la garantía del derecho a la educación en la primera infancia, que dicho sea de paso cuenta con suficientes diagnósticos y argumentaciones para que se considere como una situación de prioridad nacional.

La Constitución Política, la ley General de Educación, múltiples sentencias de la Corte Constitucional, el documento CONPES que establece la política nacional de primera infancia, el Código de Infancia y adolescencia y excesivos estudios académicos (Se calcula que las personas sufren una pérdida de aproximadamente una cuarta parte del ingreso promedio anual en la edad adulta, mientras que los países pueden perder hasta el doble de su gasto actual del PIB en salud y educación.

Las consecuencias de la inacción no afectan solamente a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras UNICEF (2016) demuestra que la inversión en esta etapa de nuestros niños y niñas son definitivos para mejorar el desarrollo humano, combatir la desigualdad social, hacer justicia social y promover el ascenso social.

No existe nada más injusto en nuestro país, que aplazar con metas llenas de intereses económicos y no humanos, el hecho de considerar que debemos avanzar en la garantía de los derechos de nuestros niños a mediano y largo plazo, no señores, el ordenamiento constitucional ha señalado claramente que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y no puede este gobierno partir de la base de que este asunto es de los tantos que deben resolverse, lentamente, lo que tenemos en nuestro país es aberrante, solo un 41% de nuestros niños en zonas rurales cuenta con cobertura universal, esto es el 59% de los otros niños, no tienen acceso a esta cobertura, lo que los condena a la repitencia escolar, bajo desarrollo académico y fronteras cognitivas y psicomotoras que los perseguirán para toda la vida.

La definición de la ampliación de la cobertura de educación inicial debe establecerse como meta alcanzar un 100% de nuestros niños y niñas, ello implica realizar una verdadera revolución educativa, para que se amplíe la planta docente para esta población, que se aceleren la construcción de aulas adecuadas para ellos, que se garantice la alimentación escolar, que exista una dotación amplia y suficiente para todos nuestros niños y que los mismos, no reduzca su formación a la existencia de un solo profesor por 25 estudiantes, sino que se organicen equipos interdisciplinarios para que promuevan el talento de nuestros niños y por ende, sean potenciadas todas sus capacidades con profesores de música, artes, educación física, matemáticas, inglés (entre otros) y con un equipos de psicólogos y médicos que vigilen permanentemente su desarrollo.

Nuestras instituciones educativas requieren con urgencia unas escuelas de padres de familia fortalecidas, que ayuden y oriente a nuestros padres de familia a potenciar esa etapa esencial del desarrollo de nuestros nuestros niños y que la inasistencia a las mismas esté condicionada al pago de los subsidios sociales e incluso de oportunidades laborales y de emprendimiento, dado que muchas de las cosas que hacen nuestros maestros las destruyen en la casa.

Señor presidente Gustavo Petro y señor ministro Alejandro Gaviria, ya matamos el tigre y no podemos asustarnos con el cuero, en el nombre de los niños, niñas adolescentes de todas las esferas de nuestra nación, le pido que por favor se establezca de una vez por todas, que la garantía del derecho de educación de nuestros niños en primera infancia va a ser en un 100%.

Solo así podremos romper el perverso ciclo de la pobreza que se reproduce y difumina sin control. Es tiempo de hacer de Colombia un país donde florezcan los sueños de todos.

Por: Alfredo Vargas Ortíz[1]

[1] Ph.D. M.D en Derecho, U. Nacional de Colombia, Abogado U. Surcolombiana, Docente Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas USCO, Director Grupo de Investigación Derecho Internacional y paz. E-mail alfredo.vargas@usco.edu.co, Twitter: @Alfredovargaso.