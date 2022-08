“Prefiero dedicarme a construir que a destruir”: Victoria Castro

La concejal y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Victoria Castro, tachó de irresponsables las declaraciones de algunos cabildantes sobre el empréstito de los 40.000 millones de pesos.

En sesión extraordinaria del Concejo de Neiva la concejala Victoria Castro refutó la posición de algunos corporados en cuanto al tema del endeudamiento solicitado por la Alcaldía de Neiva por un valor de $40.000 millones; que, según la Administración, son para ejecutar obras en la ciudad.

Inicialmente, la concejala recalcó que la Comisión de Presupuesto toma en primera instancia la decisión si el proyecto de acuerdo del empréstito pasa a plenaria. Así mismo, hizo un llamado a la comunidad para que asista a las sesiones que se realizarán el martes 30 y el miércoles 31 de agosto a las 2:30 de la tarde en las instalaciones del Concejo para la socialización del acuerdo.

Castro Silva , fue enfática en que hasta el momento no ha tomado la decisión si su voto por el endeudamiento de los $40.000 millones sea positivo o negativo; afirmó que tendrá el fallo cuando evalúe la base jurídica que deben pasar los ponentes del proyecto. Recordó que en el anterior empréstito que se realizó por valor de $60.000 millones, se aseguró que dentro del presupuesto estuviera incluida la Casa Empoderadora de la Mujer Neivana, que se viene realizando desde el 20 de febrero de 2020 y que en el mes de septiembre de 2022 se convertirá en una realidad, al igual que la Comisión para la Equidad de la Mujer.

“Por las decisiones políticas de cada uno, se responsabiliza cada uno, algunos compañeros incitan a la gente a pensar que si votan por el endeudamiento de los 40.000 millones de pesos los convierten en corruptos, y esas declaraciones resultan siendo irresponsables”, expresó Victoria Castro, haciendo referencia a los concejales que no están de acuerdo con el empréstito.

No obstante, invitó a los cabildantes a que ‘hagan política de manera limpia, y dejen de hacer campaña a nombre de los demás’. Sin descartar que ella va a buscar un cupo en la Duma Departamental, pero destacando que no realiza señalamientos irresponsables porque no es su forma de hacer política.