Por primera vez, Gobernación del Huila entrega 7 tramos viales pavimentados en la Comuna 6 de Neiva

Con la pavimentación de 7 tramos en la Comuna 6 de Neiva, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias, cumpliendo con su compromiso de transformar la ciudad con obras concretas y visibles.

Con hechos, la Gobernación del Huila avanza en el mejoramiento de la red vial urbana de la capital huilense. A través del Contrato de Obra No. 152 de 2024, se ejecuta la construcción de pavimento rígido en 44 vías de Neiva, con una inversión total de $8.326 millones.

El proyecto de mejoramiento vial en Neiva comprende 44 tramos distribuidos en 9 comunas y 1 corregimiento, con un total de 4.586 metros de pavimento rígido. Esta intervención busca fortalecer la movilidad urbana, garantizar vías seguras y contribuir al desarrollo integral de la ciudad.

En la comuna 6 ya se entregaron 7 tramos viales que hoy significan más movilidad, seguridad y bienestar para la comunidad.

El gobernador Rodrigo Villalba destacó la importancia de esta intervención que responde a necesidades sentidas por las comunidades: “Hoy estamos inaugurando esta importante obra que comprende la pavimentación de siete tramos viales en la comuna 6 de Neiva, dentro del contrato 152 de 2024 que contempla un total de 44 cuadras. Es una buena inversión, pero sobre todo una obra que queda en manos de la comunidad, quienes por años habían esperado esta solución de movilidad y calidad de vida”.

Las zonas mejoradas comprenden las siguientes vías:

• Calle 24 Sur entre carreras 30 y 32. Puerta del Sol

• Carrera 31B entre calles 28 Sur y 28A Sur. Puerta del Sol

• Carrera 30B entre calles 28A Sur y 29 Sur. Puerta del Sol

• Carrera 30 entre calles 28A Sur y 29 Sur. Puerta del Sol

• Carrera 32 entre calles 29 Sur y 30 Sur. Puerta del Sol

• Carrera 32 entre calles 27 Sur y 28A Sur. Puerta del Sol

• Calle 29A Sur entre carreras 33 y 34A. Tejares del Sur

Por su parte, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, reconoció el valioso aporte de este proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida de los neivanos: “De verdad, enormemente agradecido con Dios y con usted, señor gobernador. Gracias por ese gran compromiso con nuestra capital, con nuestro municipio de Neiva. Este gobierno departamental ha puesto los ojos en Neiva, con hechos y con inversión, y eso lo reconocemos. Como alcalde, solo me queda expresarle nuestra gratitud: 1000 y 1000 gracias, señor gobernador”.

Para Luis Ricardo Tovar presidente del barrio Puerta del Sol, la entrega de estas intervenciones, representan el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo de la ciudad: “Después de 11 años viviendo en Puertas del Sol, es un honor recibir al señor gobernador. Gracias a su compromiso y gestión, hoy nuestro barrio cuenta con cuatro calles pavimentadas, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestra comunidad. Los vecinos estamos muy agradecidos por esta obra que realmente transforma nuestro día a día. ¡Muchas gracias!”.

Asimismo, David Alberto Romero Bonilla, habitante de Puertas del Sol, séptimo y sexto desarrollo, expresó su agradecimiento por las soluciones concretas en materia de movilidad que hoy celebran los habitantes del sector.

“Hoy queremos agradecer al señor gobernador por la gestión que realizó en beneficio de nuestra comunidad con la pavimentación de las calles. Llevábamos muchísimos años solicitando esta obra, y finalmente se hizo realidad. Los beneficios son enormes: se acabó el polvo que afectaba nuestra salud, ya no hay encharcamientos ni pantanos cuando llueve, y ahora todos, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores, podemos transitar con seguridad”.

Con estas obras, la Gobernación del Huila reafirma su compromiso: trabajar con resultados visibles que transforman la vida de los huilenses.