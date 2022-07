Polo Polo y su polémica curul

La Constitución Política de Colombia en el artículo 176 determina respecto a las circunscripciones especiales como lo es la afrodescendiente lo siguiente: “(…) Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. (…)” adicional a ello, el Congreso de la República en el año 2001, reglamentó el artículo 176 Constitucional a través de la Ley 649 y dentro de la cual manifestó en el artículo 3 lo siguiente: “Candidatos de las comunidades negras.

Quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”. Ahora bien, mucho se ha escuchado de la curul recién notificada al señor Miguel Polo Polo como Representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes, en particular, la disputa que venía teniendo con su contrincante, la señora Lina Martínez García descendiente del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra,

Efectivamente, el señor Miguel Polo Polo cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución Política para poder obtener la curul recién notificada; es decir, es mayor de 25 años (como lo exige la Constitución Política para ser Representante a la Cámara) y fue avalado por el Consejo Fernando Ríos Hidalgo[1], logrando una votación de aproximadamente 35.253[2] votos, además, es indudablemente afro, por lo que a simple vista su curul está ganada a franca lid, sin embargo, lo que no sabe la mayoría de los ciudadanos es que presuntamente, el movimiento o consejo que lo “avaló” esto es el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, logró sorpresivamente para el mes de febrero de este año la titularización de predios[3].

Adicional a ello, la Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, la señora Judith Salazar Andrade presuntamente avaló al Consejo Comunitario que le dio el aval a Polo Polo para presentarse a la contienda electoral. Es esposa del señor Rubén Blandón, primo de Darío Blandón quien hizo parte aparentemente de la Unidad de Trabajo Legislativo –U.T.L- de la señora Senadora María Fernanda Cabal y que ha sido abiertamente seguidora y escudera del hoy Representante Polo Polo.[4]

En Colombia, de acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida –ECV-2018 del DANE, determinó que el volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el año 2018 es de 4´671.160 colombianos, correspondiente al 9,37% del total nacional, y la población que se autoreconoció como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el CNPV del año 2018 es de 2´982.224.[5] La pregunta es si el nuevo joven representante entiende la importancia de la creación de esta curul, pues él no solamente debe legislar o representar la comunidad que le votó, sino también a la gran minoría de afrocolombianos que durante los años de creación de esta república se han visto subyugados y maltratados por los diferentes gobiernos de turno, inclusive desde la conquista española trayéndolos de Africa como esclavos y sirvientes de la corona española.

Recientemente, en entrevista dadas por el Nuevo Representante, parafraseando, ha manifestado que no existe ninguna deuda histórica con las comunidades afro y que cualquiera puede reconocerse como afro, además que no tiene ni idea de la cantidad de comunidades afro que hay en el país[6] , pero sobre todo, preocupa, que se haya declarado en “oposición tenaz”[7] al próximo gobierno entrante, además en su twitter escribió: “Nuestra oposición no será “reflexiva”; la oposición no necesita apellidos. Somos oposición y punto.

Una RADICAL y de frente hacia la administración Petro y Francia. Cero tolerancia con la politiquería y la corrupción NO a la reforma tributaria! NO a la de la Salud! NO a la agraria!” (SIC), lo cual considero un grave error, pues en este país vociferan las comunidades negras, raizales y palenqueras por ser escuchados en atención a sus necesidades; de las cuales, estoy casi seguro las desconoce, pues si no tiene conocimiento de la cantidad de comunidades negras que hay, mucho menos de sus problemáticas y necesidades, esperemos que más adelante no salga a decir nuevamente cosas impulsivas como suele decir y hacer en contra de la comunidad negra, raizal y palenquera pues usted hoy se debe a ellos.

Joven Representante Polo Polo, esperamos en usted una representación digna del pueblo afro, de lo contrario, aquí le estaremos haciendo su respectivo “control social”.

—

Por: Felkin Ramírez Yepes

Twitter: @felkinra

Correo electrónico: felkin@hotmail.com

—

Bibliografía:

[1] https://consejos.etnoterritorios.org/es/listado-de-consejos/676610490b31d1ef07514ddafb8243ab.

[1] https://nt24.com.co/polo-polo-pierde-la-curul-de-afrodescendientes-que-habria-usurpado/

[1] https://consejos.etnoterritorios.org/es/listado-de-consejos/676610490b31d1ef07514ddafb8243ab

[1] https://www.pares.com.co/post/la-rapi%C3%B1a-electoral-en-busca-de-las-curules-afro

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20que%20se%20autorreconoci%C3%B3,CNPV%202018%20es%202.982.224.

[1] https://colombia.as.com/actualidad/quien-es-miguel-polo-polo-y-por-que-genero-polemica-con-su-curul-n/

[1] https://www.semana.com/politica/articulo/le-declaro-una-oposicion-tenaz-al-gobierno-de-gustavo-petro-miguel-polo-polo-tras-recuperar-su-curul-de-congresista/202230/

[1] https://consejos.etnoterritorios.org/es/listado-de-consejos/676610490b31d1ef07514ddafb8243ab.

[2] https://nt24.com.co/polo-polo-pierde-la-curul-de-afrodescendientes-que-habria-usurpado/

[3] https://consejos.etnoterritorios.org/es/listado-de-consejos/676610490b31d1ef07514ddafb8243ab

[4] https://www.pares.com.co/post/la-rapi%C3%B1a-electoral-en-busca-de-las-curules-afro

[5] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20que%20se%20autorreconoci%C3%B3,CNPV%202018%20es%202.982.224.

[6] https://colombia.as.com/actualidad/quien-es-miguel-polo-polo-y-por-que-genero-polemica-con-su-curul-n/

[7] https://www.semana.com/politica/articulo/le-declaro-una-oposicion-tenaz-al-gobierno-de-gustavo-petro-miguel-polo-polo-tras-recuperar-su-curul-de-congresista/202230/