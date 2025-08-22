PMJ de Neiva, tiene nuevo Vicepresidente y delegada de la Política Social

En la quinta Asamblea de la Plataforma Municipal de Juventud, se realizó la elección de dos nuevos cargos que estaban vacantes en este espacio juvenil.

En medio de la Asamblea del PMJ, realizada en el recinto del Concejo Municipal, se dio a conocer que Gabriel Jaime Medina Perdomo, asumió el cargo como nuevo vicepresidente de la Plataforma, el cual trabajará de manera ardua por los jóvenes junto al presidente Santiago Tovar.

También se realizó la elección de la delegada de Política Social, el cual estará ocupado por Daniela Ramírez Méndez.

Durante esta quinta asamblea del PMJ, los jóvenes ejecutaron una dinámica actividad con el objetivo de concientizarlos y formarlos como líderes.

“En esta sesión de la Plataforma Municipal de Juventud de Neiva, se hizo la asignación del vicepresidente y de la delegada de Política Social, aparte de eso venimos a hablar de la semana de la juventud que si va haber semana de la juventud en el municipio de Neiva, y también hablamos de las elecciones al CMJ que se realizará el próximo 19 de octubre”, señaló Brenda Pardo, secretaria de Juventud.

Los jóvenes del PMJ, continuarán realizando asambleas, que establezcan diversas dinámicas en beneficio del sector juvenil de la ciudad.