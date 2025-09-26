Plan Fachada: Rioloro cumple 393 años y sus casas se convirtieron en una galería de arte al aire libre

Rioloro, corregimiento del municipio de Gigante, Huila, avanzó en el embellecimiento de su centro poblado con el Plan Fachada, una iniciativa promovida por el alcalde de Gigante, Josué Manrique, que busca resaltar la riqueza cultural y patrimonial de este territorio.

La estrategia, hace parte de la preparación para conmemorar los 393 años de fundación de esta comunidad, ubicada sobre la Ruta 45, a tan solo 15 minutos de Garzón.

Rioloro se distingue por la calidez de su gente y su capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Por ello, la Alcaldía de Gigante ha diseñado una variada programación cultural, deportiva y recreativa que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre.

Las festividades contarán con la presentación musical de Guayaba Orquesta, una gran cabalgata, el desfile conmemorativo, la inauguración del Monumento a los Cacaoteros, una travesía ciclística por la ruta de los monumentos, así como actividades artísticas y recreativas pensadas para toda la familia.

Con esta celebración, Rioloro sigue avanzando como un escenario de desarrollo, memoria y tradición para el departamento del Huila.