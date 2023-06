Pinterest celebra el Orgullo con una serie de contenidos exclusivos en Tastemade y la revelación del tablero de Sasha Colby

Pinterest se enorgullece de ser un lugar para que las personas celebren sus identidades y encuentren sus voces dentro de la comunidad LGBTQAI+. Este Mes del Orgullo, Pinterest lanzó «Orgullo y Progreso», una serie de contenidos con creadores y marcas de todo el mundo, incluyendo a la ganadora de RuPaul ‘s Drag Race, Sasha Colby.

Sasha Colby es una drag, actriz, bailarina y defensora del movimiento trans afincada en California. Descubrió su pasión por la danza y se enamoró del drag a una edad temprana, en su infancia en Hawaii. Sasha hizo historia como primera concursante nativa de Hawaii y ganadora de la 15ª temporada de RuPaul ‘s Drag Race. Como parte de la serie «Orgullo y Progreso», Sasha reveló un tablero de Pinterest que destaca la inspiración que se encuentra detrás de sus looks icónicos, pasados, presentes y futuros.

“¡He sido una reina de Pinterest durante años! Pinterest siempre ha sido la plataforma que he usado para ayudarme a realizar mis looks y actuaciones. He estado aprovechando la inspiración a través de tableros secretos durante años. Pinterest me permite impulsar mi pensamiento creativo y profundizar en inspiraciones que ni siquiera estaba buscando originalmente. Estoy orgulloso de colaborar con Pinterest este mes del Orgullo para revelar el tablero detrás de muchas de mis mayores inspiraciones”. – Sasha Colby.

A lo largo del Mes del Orgullo, Pinterest destacará a varios creadores LGBTQIA+ en su pestaña de inspiración diaria. Las personas podrán descubrir ideas para la autoexpresión, el bienestar, destinos de viaje LGBTQIA+ y mucho más. Además, Los Pinners descubrirán productos de marcas LGBTQIA+ dentro de Shopping Spotlights en Pinterest en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, Brasil, México, España e Italia.

Pinterest tiene como premisa ser un lugar seguro para tu yo más orgulloso. A través de las búsquedas en la plataforma, puede observarse que los Pinners buscan inspiración para explorar y expresar sus identidades. Por ejemplo, respecto al año anterior se observó un aumento de búsquedas como «entender el género (+550%), «póster de identidad de género» (+415%), «pintura de autoexpresión» (+455%), «dormitorios queer» (+315%) y «nombres unisex de género neutro» (+190%).

La moda queer es también tendencia en Pinterest, con un aumento de las búsquedas de «conjuntos no binarios» (+355%), «moda genderqueer» (+300%), «conjuntos de verano queer» (+255%), «traje sin género» (+525%) y «conjuntos queer para hombres» (+335%). Las búsquedas de belleza de «cortes de pelo largo no binarios» (+405%), «pelo no binario» (+285%), «peinados de género fluido» (+210%) y «corte de pelo con rulos queer» (+235%) también han aumentado interanualmente.

Orgullo en Pinterest con Tastemade

Pinterest también se ha asociado con Tastemade para lanzar una serie de programas en directo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y Francia, entre los que se incluyen: