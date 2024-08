Petición para que Colombia cuente con guías basadas en evidencia para que todos los niños y niñas aprendan a leer y escribir a tiempo

Según cifras del Banco Mundial, 2 de cada 3 niñas y niños en Colombia no logran leer un texto simple a sus 10 años, afectando así su aprendizaje escolar y su futuro profesional.

La lectura y la escritura son aprendizajes fundamentales y claves para el desarrollo integral de los niños y niñas. No obstante, Colombia no cuenta con una guía para la alfabetización inicial.

La petición invita a crear un marco de referencia que permita que niñas y niños del país tengan herramientas y metodologías probadas para aprender a leer y escribir.

UNICEF y la Fundación Aprender a Quererte, de la banda bogotana Morat, en el marco de su campaña – “Quiero Entender”, lanzan una petición en favor de la educación de las niñas y los niños de Colombia: que existan guías basadas en evidencia que los ayuden a aprender a leer y escribir a tiempo.

La lectura y la escritura son aprendizajes fundamentales para el desarrollo integral de los niños y niñas, se aprende a leer y escribir, y después se lee y se escribe para aprender. No obstante, y en línea la Ley de Educación de 1994, Colombia no cuenta con un currículo sugerido para enseñar a leer y escribir en los primeros años de primaria. Esto agudiza las brechas en el acceso a los aprendizajes, pues implica que la enseñanza de la lectura y escritura se realiza de maneras diferentes, muchas de las cuales no siempre funcionan y no están basadas en evidencia de su efectividad.

“Cada día, un niño o niña enfrenta las consecuencias de no saber leer, ni entender lo que lee. Su frustración debe ser el llamado de urgencia para cambiar esta realidad”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia. “La definición de guías para enseñar a leer y escribir a partir de lo que la evidencia ha demostrado que funciona es un paso para cerrar las brechas y garantizar los aprendizajes de la niñez, así como su permanencia en la escuela”.

Esta petición fue presentada por UNICEF y la Fundación Aprender a Quererte en el panel Quiero entender: ¿qué hacemos para que niñas y niños aprendan a leer a tiempo? invitando a que todos los sectores de la sociedad civil se involucren en la creación de un marco.

Dicho llamado es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en el marco de su agenda regional de alfabetización inicial se suma a esta petición junto con organizaciones como la Fundación Carvajal, Fundación Luker, Global Humanitaria, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana y profesores de la Facultad de Educación y laEscuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, entre otros actores.

El panel, que contó con la participación de Cecilia María Vélez, exministra de Educación y exsecretaria de Educación de Bogotá; Edna Bonilla, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia y exsecretaria de Educación de Bogotá; Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz; y Juan Pablo Aristizábal, director general de la fundación Aprender a Quererte, con moderación de Catalina Duarte, especialista de educación de UNICEF, sirvió como escenario para el lanzamiento de esta petición.

A través de la consecución de firmas, se busca llamar a la acción a la sociedad civil: docentes, directivos, familias, gobiernos locales y del orden nacional, y sociedad en general, y crear espacios de concertación para lograr que la alfabetización inicial de las niñas y los niños en la edad adecuada sea una prioridad para el país.

“Todas las personas están invitadas a apoyar esta iniciativa, cada firma cuenta para que las autoridades trabajen juntas en pro de la definición de guías basadas en evidencia que garanticen que todos los niños y niñas en Colombia puedan tener las mismas oportunidades de aprender a leer a tiempo, sin importar su condición o el lugar donde se encuentren”, agrega Juan Pablo Aristizábal, director general de la fundación Aprender a Quererte.

Las personas que deseen sumarse y firmar la petición podrán hacerlo a través de este enlace. Así mismo, podrán encontrar más recursos y maneras de sumarse a la campaña en www.quieroentender.co.