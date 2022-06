Personas denuncian despidos de sus trabajos por al parecer haber votado por Petro

Distintos casos han sido revelados en redes sociales, donde los afectados aseguran haber perdido sus trabajos tras que su superior se enterara de su voto

Tras el resultado de las elecciones de este domingo 19 de junio y con el 100 % de las mesas escrutadas por la Registraduría, el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue elegido como el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, varios ciudadanos han denunciado que perdieron su empleo luego de haber votado por él.

El primer caso es el de Carlos, electricista de profesión, quien publicó en su cuenta de twitter un chat con quien sería su superior.

“Don Carlos, quería agradecerle su servicio pero viendo su pensamiento no deseo que continúe laborando con nosotros (…) Esperamos le vaya muy bien con sus ideas”. “¿Cómo así? Pero mi pensamiento no debería afectar mis labores. Don julio, yo llevo mucho tiempo trabajando con ustedes y se me hace injusto el despido”, le responde la víctima.

Su publicación que ya cuenta con más de 33 mil me gusta, tuvo efecto y en menos de un día después, Carlos informó que ya había recibido otra oferta de empleo.

“Quiero agradecerles a todos los que me contactaron para ofrecerme su ayuda. Ya un abogado me esta asesorando y lo mas importante ya recibí una oferta de empleo para iniciar mañana mismo. No he podido contestarles a todos pero gracias, mi familia y yo les agradecemos su ayuda”.

La segunda denuncia fue informada por Juliana Abaúnza, quien indicó que Juan Pablo Suárez, un guía canino certificado, también fue despedido por su elección electoral al hoy presidente, Petro.

“A este señor lo despidieron casi todas las familias para las que cuidaba y paseaba perros. ¿La razón? Que votó por Petro. Si tienen perros, viven en Bogotá y buscan a alguien de confianza, les dejo toda la información”.

El tercer hecho, le sucedió a Yasith, quien igualmente publicó el chat con su jefa, pues le decía que “debido a que no estamos de acuerdo con sus ideologías damos por terminado el contrato a partir de este momento. Gracias por sus servicios”.

Te puede interesar: Los notorios efectos de la elección de Gustavo Petro, a pocas horas de ser elegido presidente

La mujer aseguró que ya se encuentra asesorada jurídicamente, pero aún no ha encontrado trabajo. “No importa si no es de auxiliar de enfermería, se trabajar y necesito trabajo urgente”.

Por estas tres denuncias, varios abogados y abogadas laborales han comentado las publicaciones y ofrecido sus servicios profesionales a los afectados, hasta de manera gratuita.