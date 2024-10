‘Our Village E+C’: El pabellón de entretenimiento, cultura y comunidad de la COP16

La Casa del Mono se convertirá en un punto de encuentro para quienes desean generar un impacto positivo en el medio ambiente desde diversas perspectivas y enfoques.

‘Our Village» es un espacio de encuentro entre el arte y el activismo, generando diálogos y soluciones en torno a la justicia climática, racial y territorial.

Los interesados en la agenda podrán consultarla y registrarse en el siguiente enlace: ver aquí

En el marco de la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se presentará Nuestra E+C’, un pabellón cultural y comunitario que permitirá a los asistentes conectarse, dialogar sobre temas ambientales y establecer valiosas conexiones en torno a la sostenibilidad y la conservación del planeta.

Este espacio reunirá a líderes indígenas, líderes ambientales afrodescendientes, activistas, artistas y tomadores de decisiones, con el objetivo común de compartir ideas y colaborar para sanar nuestro mundo.

Nuestra ‘Aldea E+C’ es una iniciativa conjunta del Pabellón de la Cultura y Entretenimiento en alianza estratégica con la Alianza Global de Comunidades Territoriales, el Black Indigenous Liberation Movement (BILM). Además, en colaboración con espacios clave como Casa de Mono, el Festival FINCALI, Planet On, Quipa, Saunter Media, Festivales Solidarios, MULLU TV y GATC.

Entre las actividades que se llevarán a cabo en la Casa del Mono, sin costo alguno para los asistentes, destacan proyecciones de cine ambiental, una presentación de la banda Aterciopelados, DJ Eric Terena un panel de discusión sobre la organización de festivales sostenibles en Latinoamérica, el Círculo de Narración Intergeneracional para Mujeres en la Conservación y proyecciones de cine ambiental.

“La 16ª Cumbre de la Biodiversidad está enmarcada como la Conferencia de las Partes (COP) de la gente y de la ‘Paz con la Naturaleza’. El objetivo de esta alianza de comunicaciones es lograr que las conversaciones sean accesibles tanto para quienes están en Cali como para aquellos que las siguen a través de los medios de comunicación y redes sociales”, mencionó Lina Salas, estratega de Impacto de If Not Us Then Who.

Por su parte, Nuestra Aldea convertirá las tradicionales ‘Chivas’ en espacio móvil dedicados a la acción climática, desde las 8:00 a.m. del 27 de octubre, las chivas partirán desde la entrada de la Zona Verde hacia Puerto Resistencia, Siloé y el Distrito de Aguablanca en un recorrido simbólico que reconocerá el valioso trabajo de los pueblos indígenas y los movimientos de base que luchan por la justicia social, la acción climática y la preservación cultural.

Durante el recorrido, se realizarán proyecciones de cine, eventos culturales y llamados a la acción, creando un puente entre las negociaciones oficiales de la COP16 y las historias de las comunidades que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático.

“Este viaje fortalecerá el vínculo entre las comunidades y el activismo social. A menudo, la energía dentro de las negociaciones climáticas parece estar alejada de las voces y la vitalidad de las comunidades locales fuera de las paredes de la conferencia. Al llevar Nuestra Aldea a las calles, estamos creando un puente literal y metafórico entre estos dos mundos”, puntualizó Ana Lucia IXCHIU representante de los festivales Solidarios de Guatemala.

Detrás de la historia de ‘Our Village’

Desde 2014, los eventos de If Not Us Then Who han planteado preguntas enraizadas en nuestra pasión por sanar la Tierra. Creemos que sanar el planeta comienza con sanar a las personas, por lo que nuestro enfoque está en la justicia climática, la justicia racial, el manejo de la tierra y la búsqueda de soluciones a través del diálogo abierto.

Como dice Paul Redman, fundador y director Ejecutivo de If Not Us Then Who: “Nuestra Aldea está aquí para inspirar nuevas ideas y colaboraciones en verdadera alianza, inspirada por la sabiduría indígena. Por favor, acompáñanos para celebrar nuestro camino y soñar con un planeta abundante”.

Nuestra Aldea reúne comunidades, activistas, artistas y tomadores de decisiones a través de encuentros experienciales, creando espacios de conexión. En eventos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), ofrece a los pueblos indígenas y aliados una plataforma para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y abogar por la justicia climática y la conservación.