Organismos de socorro en Neiva, comprometidos 24/7 en la lucha contra incendios

A pesar de las incesantes conflagraciones forestales que se han presentado en Neiva en las últimas semanas, los organismos de socorro han redoblado esfuerzos, trabajando sin descanso para proteger la vida, los recursos naturales y las viviendas de los neivanos.



Noche difícil: incendio en el corregimiento El Caguán

En la noche del 13 de septiembre, un incendio forestal de gran magnitud afectó el corregimiento El Caguán, específicamente el resguardo indígena La Gabriela. Las llamas, que se extendieron rápidamente, amenazaron con arrasar gran parte de la flora y fauna local, así como las viviendas de los habitantes de la comunidad indígena.

En respuesta inmediata, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, apoyado por los Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja y la Defensa Civil, se desplazó al lugar para combatir la conflagración.

Según el sargento Andrés Bernal, quien estuvo al frente de la operación, “cerca de las 11:30 de la noche se logró la liquidación total del incendio, gracias a la rápida acción conjunta de todas las unidades”. A pesar de las difíciles condiciones, el compromiso y la coordinación permitieron controlar el fuego antes de que se extendiera a otras áreas vulnerables.



Madrugada de trabajo continuo: intervención en San Bernardo

No obstante, la emergencia no terminó ahí. En la madrugada del 14 de septiembre, sobre las 5:00 a.m., el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva desplegó otro equipo especializado para atender un incendio reportado en el sector de San Bernardo. «Estamos haciendo todo lo posible para evitar que este incendio alcance grandes proporciones y cause daños irreparables», puntualizó Bernal.

Uso de tecnología para el control de incendios: drones en acción

De forma paralela, se puso en marcha una operación de reconocimiento aéreo mediante el uso de drones en la zona de San Antonio de Anaconia, donde el día anterior se había reportado otro incendio. «Uno de los equipos de drones está realizando un sobrevuelo para identificar los focos activos y coordinar las acciones de ataque. Estos dispositivos nos permiten tener una visión clara de la situación en áreas de difícil acceso», explicó Bernal, subrayando la importancia de la tecnología en la mitigación de incendios.



Llamado a la ciudadanía: prevención y responsabilidad compartida

Ante el incremento de incendios forestales en la ciudad, las autoridades reafirman la importancia de la colaboración ciudadana. Se hace un llamado urgente a los neivanos para que reporten de manera inmediata cualquier señal de incendio forestal o estructural a través de las líneas de emergencia, con el fin de activar los protocolos de respuesta a tiempo y evitar tragedias mayores.

La Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Neiva también recuerda que las quemas están completamente prohibidas en el Municipio, especialmente en esta temporada de altas temperaturas y vientos fuertes, que incrementan el riesgo de propagación de incendios. Quienes sean sorprendidos realizando quemas serán sancionados con multas pecuniarias y, en casos graves, podrían enfrentar procesos judiciales.



Balance de los últimos días: incendios en aumento

En las últimas dos semanas, Neiva ha experimentado un incremento alarmante en el número de incendios forestales que han afectado grandes zonas rurales. Por ello, se ha declarado el estado de emergencia por calamidad pública en la ciudad, lo que permitirá destinar recursos adicionales para combatir los incendios y coordinar con otras entidades del gobierno nacional para recibir apoyo logístico y financiero en esta lucha constante por proteger el medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos.