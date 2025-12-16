Ópera por la Paz del Occidente llenará de arte, cultura y esperanza al municipio de Paicol

El occidente del Huila se prepara para vivir uno de los encuentros culturales más emotivos y significativos del año. Este 20 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m., el Parque Principal de Paicol será el escenario de Ópera por la Paz del Occidente, un espectáculo musical de alto nivel que integra voces líricas, orquesta en vivo y danzas navideñas, organizado por la Cámara de Comercio del Huila.

En los últimos meses, esta región del Departamento ha enfrentado situaciones de orden público que han impactado la tranquilidad de las comunidades y han generado afectaciones directas en todos los sectores económicos, desde el comercio y el turismo hasta la productividad rural.

Ante este panorama, es fundamental la unión y el respaldo de todos los huilenses para fortalecer esta zona del Huila, acompañar a sus habitantes y enviar un mensaje claro de resiliencia, esperanza y compromiso colectivo con la paz y el desarrollo.

Ópera por la paz del Occidente se convierte en un puente para fortalecer el turismo y el tejido social en esta zona del departamento. La cual contará con la participación de los destacados intérpretes líricos Beatriz Elena Mora y Javier Felipe Cevallos Acero; la Banda Sinfónica del Huila, quienes bajo la dirección del maestro Wilder de Jesús Román Grisales, ofrecerán una gala inolvidable para los asistentes.

Ópera por la Paz del Occidente se desarrolla con el apoyo de la Gobernación del Huila, las alcaldías de La Plata, Tesalia, Paicol, Nátaga y La Argentina, quienes han sumado esfuerzos para llevar a la comunidad un espectáculo que combina arte, tradición y mensajes de paz en una temporada especialmente propicia para el encuentro familiar.

De igual forma, se llevará a cabo una feria de emprendimiento, de la cual harán parte 30 emprendedores de los 5 municipios que conforman la zona occidente (La Plata, Tesalia, Paicol, Nátaga y La Argentina)

“Este maravilloso evento será un recordatorio de que, incluso en los momentos más complejos, el occidente del Huila sigue siendo un territorio de fuerza y empuje.

Nuestros empresarios han resistido con valentía los impactos del orden público y continúan apostándole al desarrollo regional. Desde la Cámara de Comercio del Huila estamos aquí para respaldarlos, para decirles que no están solos y que juntos podremos transformar la realidad del territorio. La cultura, también es un motor para reconstruir confianza y dinamizar la actividad económica”, manifestó Lina Marcela Carrera, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila.

La Cámara de Comercio del Huila reafirma, con este evento, su compromiso de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de las regiones, reconociendo en la cultura un motor poderoso para la convivencia, la identidad y la transformación social.

La invitación está abierta para que habitantes, visitantes y turistas se unan a este concierto que promete una noche inolvidable bajo el cielo paicoleño. Entrada libre.