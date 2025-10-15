Obras de Alcantarillado en comunas 7 y 8 de Neiva, avanzan en más del 90%

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, informó que ha iniciado la fase de reparcheo de vías en las áreas intervenidas por el proyecto de Optimización de la Red de Alcantarillado Sanitario de la carrera 21 entre calles 2 y 2C, calle 2C entre carreras 21 y 24, carrera 24 entre calles 2C y 21, calle 2H entre carreras 23 y 25 y calle 2F entre carreras 23 y 25, entre los barrios Ventilador (Comuna 7) y Las Américas (Comuna 8) de Neiva.

Esta etapa crucial marca el avance final del proyecto, consolidando la mejora de la infraestructura sanitaria y la recuperación de la movilidad en estos importantes sectores.

El proyecto de optimización de la red, ejecutado en poco tiempo incluyó una serie de trabajos de ingeniería de alto impacto para garantizar un servicio duradero y eficiente:

Sustitución de Tuberías Clave: Se desinstalaron y reemplazaron tuberías principales de 10 y 12 pulgadas, aumentando la capacidad y eficiencia del sistema de alcantarillado.

Reconstrucción de Infraestructura: Se llevó a cabo la reconstrucción de los pozos de inspección, esenciales para el mantenimiento y operación de la red.

Rehabilitación de Subsuelo: Se realizó el reemplazo total del material de recebo, relleno y subbase en las zanjas de la obra, asegurando la correcta compactación y estabilidad del pavimento.

Conexiones Domiciliarias: Se ejecutaron las acometidas domiciliarias correspondientes, garantizando la correcta conexión de los predios a la nueva infraestructura.

«Continuamos avanzando con nuestro compromiso de ofrecerles un servicio de infraestructura mejorado a todos los habitantes de Neiva. La fase de reparcheo es la culminación de un trabajo técnico riguroso que beneficia directamente la calidad de vida de los vecinos de Ventilador y Américas, asegurando una red de alcantarillado más robusta y vías recuperadas», afirmó Mauricio Rodríguez, Subgerente Técnico y Operativo.

Es importante informar que la finalización de las Obras se hará con reparcheo de las zonas o puntos viales intervenidos.

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva agradece la paciencia y comprensión de la comunidad durante el desarrollo de las obras, y solicita a los conductores y/o peatones tener precaución en las zonas donde actualmente se adelantan las labores de reparcheo.