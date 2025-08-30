Nueva oferta del SENA Huila: 79 programas gratuitos para impulsar el talento regional

El SENA Regional Huila abrió 2.232 cupos en 79 programas de formación presencial en sus cinco centros de formación. Inscripciones hasta el 1 de septiembre en betowa.sena.edu.co

La oferta incluye beneficios de transporte, alimentación y alojamiento para garantizar la permanencia de los aprendices.

Con el objetivo de impulsar la educación técnica y tecnológica en el departamento, el SENA Regional Huila abrió 2.232 cupos en 79 programas de formación presencial para el cuarto trimestre de 2025.

La oferta está dirigida a jóvenes y adultos que buscan fortalecer sus competencias laborales y acceder a mejores oportunidades de empleo y emprendimiento, con inscripciones abiertas hasta el 1 de septiembre a través del portal betowa.sena.edu.co

Los programas se ofrecen en los cinco centros de formación que tiene la entidad en el departamento: Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito. Entre las áreas de formación se destacan agroindustria, tecnologías de la información, turismo, construcción, gestión empresarial, producción agrícola y ganadera, medio ambiente, entre otras.

Los estudiantes de la modalidad presencial podrán acceder a beneficios como transporte sin costo en rutas SENA, apoyo de alimentación y alojamiento gratuito en centros de convivencia, con el fin de garantizar su permanencia y formación integral.

“En el SENA creemos en la educación como motor de transformación social y económica. Con esta cuarta oferta de formación, buscamos que más huilenses accedan a oportunidades reales de capacitación para el trabajo, en programas pertinentes y con altos estándares de calidad, que respondan a las necesidades del sector productivo y de nuestras comunidades”, destacó Campo Elías Gutiérrez Polanía, director regional del SENA Huila.

Para conocer la oferta completa, requisitos y centros de formación, los interesados pueden visitar betowa.sena.edu.co