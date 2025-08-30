Actualidad

Nueva oferta del SENA Huila: 79 programas gratuitos para impulsar el talento regional

TSM Noticias
Actualidad
327 Views

El SENA Regional Huila abrió 2.232 cupos en 79 programas de formación presencial en sus cinco centros de formación. Inscripciones hasta el 1 de septiembre en betowa.sena.edu.co

La oferta incluye beneficios de transporte, alimentación y alojamiento para garantizar la permanencia de los aprendices.

Con el objetivo de impulsar la educación técnica y tecnológica en el departamento, el SENA Regional Huila abrió 2.232 cupos en 79 programas de formación presencial para el cuarto trimestre de 2025.

La oferta está dirigida a jóvenes y adultos que buscan fortalecer sus competencias laborales y acceder a mejores oportunidades de empleo y emprendimiento, con inscripciones abiertas hasta el 1 de septiembre a través del portal betowa.sena.edu.co

Los programas se ofrecen en los cinco centros de formación que tiene la entidad en el departamento: Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito. Entre las áreas de formación se destacan agroindustria, tecnologías de la información, turismo, construcción, gestión empresarial, producción agrícola y ganadera, medio ambiente, entre otras.

Los estudiantes de la modalidad presencial podrán acceder a beneficios como transporte sin costo en rutas SENA, apoyo de alimentación y alojamiento gratuito en centros de convivencia, con el fin de garantizar su permanencia y formación integral.

“En el SENA creemos en la educación como motor de transformación social y económica. Con esta cuarta oferta de formación, buscamos que más huilenses accedan a oportunidades reales de capacitación para el trabajo, en programas pertinentes y con altos estándares de calidad, que respondan a las necesidades del sector productivo y de nuestras comunidades”, destacó Campo Elías Gutiérrez Polanía, director regional del SENA Huila.

Para conocer la oferta completa, requisitos y centros de formación, los interesados pueden visitar betowa.sena.edu.co

TAGGED:
Share This Article

Historias Relacionadas

Conoce más noticas
Ir al contenido