Nueva funcionalidad de la DIAN agiliza la facturación electrónica en los puntos de venta

A través de la resolución 000202 del 2025 la DIAN estableció la generación de facturas electrónicas con mayor rapidez y precisión requiriendo solo la cédula del cliente para emitir el comprobante de compra

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, implementó un nuevo servicio que permite a los comercios generar facturas electrónicas de forma más rápida y precisa: basta con solicitar la cédula del cliente para que el sistema acceda automáticamente a sus demás datos, asegurando que la factura se emita correctamente y reduciendo los tiempos de atención en el punto de venta.

Este avance se suma al proceso de modernización que ha venido impulsando la entidad con figuras como el documento equivalente electrónico, la factura electrónica y el modelo POS validado en tiempo real. En conjunto, estas medidas apuntan a construir un sistema cada vez más eficiente, interconectado y transparente, que fortalece la formalización económica y la trazabilidad de las operaciones comerciales.

Para Cadena, empresa experta en la implementación y ejecución de dichas actualizaciones “Uno de los principales desafíos para los comercios es lograr procesos más ágiles que garanticen el cumplimiento normativo sin afectar la experiencia del cliente. En un entorno donde la inmediatez y la satisfacción del usuario son prioritarias, la digitalización del punto de venta se convierte en un aliado para reducir tiempos de atención, evitar filas y ofrecer facturas electrónicas personalizadas, con el beneficio adicional de que los compradores puedan deducir sus compras en la declaración de renta personal”.

El nuevo sistema simplifica la información requerida al comprador, al solo necesitar el número de documento, automáticamente lo asocia a su nombre o razón social, tipo de documento y correo electrónico; si este no llega aparecer en el sistema se deberán solicitar los demás datos para la expedición de facturación electrónica, la cual debe ser expedida en un plazo no mayor a 48 horas desde el momento de compra.

En este contexto, los proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN, como Cadena, cumplen un rol clave al ofrecer soluciones que garantizan la emisión de documentos electrónicos en tiempo real, integrados con sistemas contables, de inventario y de análisis de datos. “La digitalización del punto de venta no solo asegura el cumplimiento, también abre la puerta a información precisa y en tiempo real que impulsa decisiones más acertadas en la gestión del negocio”, afirmó Manuel del Corral, vicepresidente de Cadena.

Con estas medidas, Colombia avanza hacia un ecosistema de facturación y documentos electrónicos más robusto, que busca responder a los desafíos de eficiencia, cumplimiento y experiencia de usuario en el comercio moderno.