Norma Pérez, la contadora huilense que orienta en USA a miles de migrantes en finanzas y estabilidad económica

Lo que comenzó como una carrera sólida en el ámbito contable y administrativo en Colombia, hoy se ha transformado en una historia de impacto internacional. Norma Sulgey Pérez Pinzón, contadora pública huilense, ha logrado posicionarse como una figura de referencia para la comunidad latina en Estados Unidos, combinando su experiencia financiera con una profunda vocación de servicio social.

Nacida y formada en Neiva, Pérez construyó desde temprano una trayectoria profesional basada en la disciplina y el conocimiento técnico. Egresada de la Universidad Surcolombiana como Contadora Pública y posteriormente especializada en Gerencia de Mercadeo Estratégico, desarrolló más de 18 años de experiencia en el manejo de recursos, control financiero y ejecución de proyectos en el sector público y social en Colombia.

Durante su paso por entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Municipio de Neiva, participó en programas de alto impacto que beneficiaron a más de 40.000 personas, particularmente en el ámbito educativo y social. Su rol fue clave en la implementación de sistemas administrativos y financieros que garantizaron el uso eficiente de recursos públicos, fortaleciendo la transparencia y el alcance de estas iniciativas.

“Siempre entendí que el manejo adecuado de los recursos no es solo un tema técnico, sino una responsabilidad social”, ha señalado en diferentes espacios.

Un nuevo capítulo en Estados Unidos

Hoy, desde Estados Unidos, Norma Pérez escribe una nueva etapa de su historia profesional, esta vez enfocada en apoyar a la comunidad migrante latinoamericana. A través de sus plataformas digitales, especialmente su cuenta de Instagram @normaenusa, ha logrado construir una comunidad en crecimiento donde comparte orientación sobre procesos migratorios, estabilidad financiera y adaptación económica en el país norteamericano.

Su enfoque no es casual. Detrás de cada contenido existe una base técnica construida durante años de experiencia en contabilidad, control financiero y gestión administrativa. Pérez ha logrado traducir ese conocimiento en herramientas prácticas para quienes enfrentan el desafío de iniciar una nueva vida en otro país.

“Muchos migrantes llegan con grandes sueños, pero sin una estructura financiera clara. Ahí es donde yo puedo aportar valor real”, explica.

Finanzas, migración y propósito

A diferencia de otros perfiles en redes sociales, Norma Pérez ha sabido posicionarse no solo como creadora de contenido, sino como una profesional que ofrece orientación basada en experiencia real. Su trabajo se centra en ayudar a pequeños empresarios, trabajadores independientes y familias migrantes a organizar sus finanzas, entender el sistema económico estadounidense y tomar decisiones más informadas.

Su propuesta integra elementos clave como educación financiera, cumplimiento normativo y planificación económica, aspectos que resultan fundamentales para la estabilidad y crecimiento de cualquier persona o negocio en Estados Unidos.

Este enfoque ha llamado la atención por su relevancia en un contexto donde miles de migrantes enfrentan dificultades no solo legales, sino también económicas y estructurales.

Impacto humano y visión a futuro

Más allá de los números y los sistemas financieros, quienes conocen el trabajo de Norma Pérez destacan su enfoque humano. Su historia no solo es la de una profesional exitosa, sino la de una mujer que ha decidido utilizar su conocimiento para generar impacto en otros.

“Yo también pasé por el proceso de adaptación. Entiendo lo difícil que puede ser. Por eso mi objetivo es que otros no cometan los mismos errores y puedan avanzar más rápido”, afirma.

Su visión a futuro está alineada con el desarrollo de sistemas estructurados de apoyo financiero para pequeñas y medianas empresas, especialmente dentro de la comunidad latina, donde identifica un enorme potencial de crecimiento.

Orgullo huilense que trasciende fronteras

Desde Neiva hasta Estados Unidos, la historia de Norma Pérez refleja el potencial de los profesionales colombianos para generar impacto más allá de sus fronteras. Su trayectoria, construida sobre bases sólidas en educación y experiencia, hoy se proyecta como una herramienta de transformación para cientos, y potencialmente miles, de personas.

En un mundo cada vez más globalizado, casos como el suyo evidencian que el conocimiento, cuando se combina con propósito, puede convertirse en un verdadero motor de cambio.